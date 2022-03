A través de su cuenta de Instagram, el actor ganador del Oscar 2022 Will Smith envió un mensaje en el que pide disculpas al humorista Chris Rock tras haberlo agredido en la última gala de los premios de la Academia, lanzándole una bofetada.

Resulta que Chris Rock subió al escenario a entregar un galardón, y lo hizo a su fiel estilo, haciendo bromas pesadas a los asistentes. En esta ocasión sus comentarios hicieron enojar a Smith.

La “broma” fue acerca de la cabellera de Jada Pinkett-Smith. Chris indicó que la presentadora tenía el look de la protagonista de la película “G.I. Jane” de 1997.

Chris Rock hizo una “broma” sobre el look de Jada Pinkett-Smith. Aunque inicialmente Will Smith se rio de ello, al ver la molestia de su esposa se paró y golpeó a Rock. Pero ¿qué pasó con Will tras el incómodo momento que se ha vuelto viral?, aquí te contamos cómo se comportó el actor.

Horas después de su exabrupto,

Las disculpas de Will Smith a Chris Rock

La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser . No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.

También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros.

Soy un trabajo en progreso.

Will Smith se disculpa con Chris Rock (Foto: AFP)