A sus 53 años, Will Smith no está exento de polémicas. Como se recuerda, durante los Premios Oscar 2022, Chris Rock le hizo una broma pesada a Jada Pinkett-Smith. Esto generó una violenta reacción por parte de Smith, quien abofeteó al comediante por ofender a su esposa. Así, su gran triunfo en la gala pasó a segundo plano y se hizo tendencia por la agresión.

Tras este vergonzoso incidente, Smith evitó aparecer públicamente y algunas de sus producciones fueron canceladas. Sin embargo, el show “My Next Guest Needs No Introduction” ha anunciado que el intérprete de “King Richard” ha sido entrevistado por David Letterman.

A continuación, conoce más detalles del programa que volverá a traer a Will Smith a las pantallas.

LA PRIMERA APARICIÓN DE WILL SMITH TRAS LOS PREMIOS OSCAR

Hace unos días, la plataforma de streaming Netflix anunció la cuarta lista de invitados al show “My Next Guest Needs No Introduction” (en español, ”No necesitan presentación”), espacio conducido por el destacado David Letterman. Así, se resaltaba que figuras como Billie Eilish, Cardi B, Julia Louis-Dreyfus, Ryan Reynolds y Kevin Durant llegarían al programa.

Let’s get back to conversation. New season of My Next Guest drops May 20 on @Netflix. pic.twitter.com/s6MLcbnsdq — David Letterman (@Letterman) May 5, 2022

Sin embargo, una de las celebridades invitadas fue la que llamó la atención de seguidores del espectáculo y del público en general. En el anuncio, se incluía el nombre de Will Smith. De esta manera, gracias a esta entrevista, Smith brindará su primera aparición pública tras el escándalo que protagonizó junto a Chris Rock, al abofetearlo luego de una broma contra Jada Pinkett-Smith.

Vale aclarar que el intérprete no se manifestará sobre su reciente escándalo en la entrevista, pues la conversación que mantuvo con Letterman se grabó antes del 27 de marzo de 2022, día de la polémica.

“MY NEXT GUEST NEEDS NO INTRODUCTION”

El programa “My Next Guest Needs No Introduction” (en español, “No necesitan presentación”) es conducido por David Letterman, ex-presentador de “The Late Show”, espacio del que se retiró en el 2015 y le trasladó la responsabilidad a Stephen Colbert.

En este espectáculo, Letterman busca profundizar con una variedad de invitados, alejándose del ligero formato de su anterior programa. Entre las celebridades que han visitado el programa de Netflix con anterioridad, se encuentran: Kim Kardashian, Robert Downey Jr., Dave Chappelle, Lizzo, Kanye West, Jay Z, George Clooney, Barack Obama, entre otros.

Los productores ejecutivos del espacio son Tom Keaney y Mary Barclay para “Worldwide Pants”; Tony Hernandez, Lilly Burns, Brooke Posch y John Skidmore para “Jax Media”; y Justin Wilkes y Michael Steed.

David Letterman condujo su anterior espacio televisivo durante muchos años (Foto: Late Night Show / Twitter)

¿Dónde ver “No necesitan presentación” con David Letterman?

Las tres primeras temporadas de “My Next Guest Needs No Introduction” se pueden ver en Netflix. Cada una de estas cuenta con seis episodios y tienen una duración promedio que supera los 45 minutos. Los nuevos capítulos, pertenecientes a la cuarta temporada, se estrenarán en la plataforma el próximo 20 de mayo.