NO LO SUPERA. Will Smith reapareció en la televisión durante una entrevista con el programa The Daily Show y volvió a hablar sobre la cachetada que le propinó al actor Chris Rock en la premiación de los Oscar el año pasado.

“Me había ido. Era una rabia que había estado reprimida durante mucho tiempo. Estaba pasando por algo y perdí la cabeza . Esa fue una noche horrible como se pueden imaginar. Hay muchos matices y complejidades, ya sabes, pero al final del día, simplemente... Me perdí y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que está pasando alguien”, confesó.

Si bien Will Smith no explicó a la audiencia por los problemas personales que está pasando, el actor supo reconocer nuevamente su error. Incluso, contó cómo fue el momento en que llegó a casa y encontró a su sobrino de nueve años.

“Fueron muchas cosas. Fue el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre. Es, ya sabes, todo eso surgió en ese momento, pero eso no es lo que quiero ser (...) Es el niño más dulce. Llegamos a casa y se había quedado despierto hasta tarde para ver a su tío Will. Estábamos sentados en mi cocina y él está en mi regazo y sostiene el Oscar y dice ‘¿Por qué golpeaste a ese hombre, ¿tío Will? ’”, sostuvo rompiendo en llanto.

¿QUÉ PASÓ ENTRE WILL SMITH Y CHRIS ROCK?

En plena transmisión EN VIVO de la 94 edición de los Premios Oscar, Will Smith subió al escenario para propinarle una fuerte cachetada al comediante Chris Rock, esto luego que hiciera un mal chiste de Jada Smith y la calvicie que está padeciendo.

El comentario fue tomado como una ofensa por Will Smith hacia su esposa y es la razón por la que el actor reaccionó generando fuertes críticas en su contra.

