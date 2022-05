Desde que protagonizó “Café con aroma de mujer”, William Levy ha sido constante tema de conversación. No solo por el papel como “Sebastián Vallejo”, sino que poco después se separó de la bellísima Elizabeth Gutiérrez. Ahora sorprende de sus fanáticos, posando para la campaña de una famosa marca española.

Esta no es la primera vez que el actor de 41 años trabaja de modelo. Hace unos años hizo una sesión de fotos para la controvertida marca italiana “Dolce & Gabbana”. Sin embargo, nunca había trabajado en España.

Recientemente, mostró sus mejores poses para la campaña de primera-verano de una de las marcas del grupo “El Corte Inglés”.

LA SESIÓN DE FOTOS

“Emidio Tucci” es la marca para la cual modeló, luciendo todo tipo atuendos. Uno de los looks más elegantes y formales que usó fue un espectacular smoking. Consistía de un saco y pantalón de sastre negro, una camisa blanca lisa y una clásica corbata de moño. Para darle un toque moderno, en lugar de los clásico mocasines, utilizó unos sleepers de gamuza negro.

William Levy modela un smoking para la firma española (Foto: El Corte Inglés / Instagram)

Otro de los trajes que mostraron fue uno que daba la sensación de millonario en su yate. Ligeramente menos formal que el anterior, constaba de un saco de vestir negro con doble abotonadura, un pantalón de corte recto color crema y una camisa celeste cielo. En esta ocasión, sí utilizó unos mocasines de color marrón.

En el tercer atuendo primaba el gris y era perfecto para un hombre de negocios de Wall Street. Trataba de un conjunto de saco y pantalón gris perla, además de una camisa blanca y una corbata celeste acero con un patrón geométrico.

LA VERSIÓN MÁS SPORT

Para mostrar todo lo que se puede hacer con las prendas de “Emidio Tucci”, construyeron looks más casuales, pero que mantenían su toque sofisticado. William Levy lució una gabardina corta color negro. Debajo, llevaba unos pantalones color beige que combinaron con una camisa a rayas. Para darle el toque urbano y de comodidad, agregaron unas zapatillas color marrón caoba.

Por último, usó uno de nuestros atuendos favoritos para la primavera: un pantalón color crema y una camisa verde militar que utilizó arremangada y con los primeros botones abiertos. Definitivamente, “El Corte Inglés” tomó una buena decisión al elegirlo, porque muchas ya salieron corriendo a conseguirle las prendas a sus parejas para que recreen el look.

La firma para que modeló Levy es "Emidio Tucci". (Foto: El Corte Inglés / Instagram)

LA AMPLIA CARRERA DE WILLIAM LEVY

El actor cubano ha participado en telenovelas latinoamericanas y programas estadounidenses. A los 15 años, emigró a Estados Unidos donde estudió artes escénicas y fue allí donde inició su trayectoria profesional

Debutó en la televisión con la telenovela “Olvidarte jamás”, protagonizada por Sonya Smith. Poco a poco fue adquiriendo más papeles hasta que llegó su primer rol principal al lado de Maite Perroni en “Cuidado con el ángel”. Esta novela rompió récords de audiencia y lo consagró como uno de los actores más atractivos de la televisión.

En cuanto a las producciones en inglés, participó en películas como “Resident Evil: The Final Chapter” y programas de concursos como “Dancing with the Stars”. Además, ha acompañado a Jennifer López en su video musical “I’m Into You”.