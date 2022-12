El actor ya está de vuelta en Estados Unidos tras haber estado grabado su nueva producción en España, “Montecristo”, y viene pasando los últimos días del año con sus hijas. No obstante, ello no ha sido impedimento para que William Levy se luzca con un nuevo look, en vísperas a Navidad y el mismo que ha sido alabado por sus seguidoras.

El artista, natural de La Habana, estuvo alrededor de medio año en el “Viejo Continente”, en donde grabó la serie basada en la obra de Alejandro Dumas , y ahora disfrutará de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en compañía de los suyos.

Así, se ha dejado en ver en estos últimos días, a través de sus redes sociales, por su lado paternal, al lado de sus menores hijas. Sin embargo, no por ello ha descuidado su apariencia personal.

William Levy durante una entrevista en el programa "El Hormiguero" en España (Foto: William Levy / Instagram)

EL NUEVO LOOK DEL ACTOR WILLIAM LEVY EN VÍSPERAS A NAVIDAD

El celeb de 42 años ya había venido luciendo un bigote y una barbita incipientes en los últimos meses, mientras trabajaba en el “Viejo Continente”; sin embargo, ahora decidió darle un toque más distintivo.

Ahora su barba está al ras, mientras que su bigote es más abundante y largo. El estelar de “Cafe´con aroma de mujer” subió una foto a su Instagram con su nuevo look mientras conducía su auto.

“New look … Creo que este me lo quedo”, fue la leyenda con la que subió su publicación.

El actor comenzó en la industria del entretenimiento en 2003 (Foto: William Levy / Instagram)

LA REACCIÓN DE LAS REDES SOCIALES AL NUEVO LOOK DE WILLIAM LEVY

De inmediato, y como era lógico, sus “followers” respondieron a su post y la imagen ya ha superado los 250 mil likes y cuenta con más de 6 mil comentarios.

La mayoría de comentarios, en gran medida de féminas, tenían un tono halagador y de buena onda. “Lindo de todas las maneras”, “Siempre hermoso”, “Usted déjese lo que sea”, escribieron algunas seguidoras. Vale precisar que en Instagram el cubano cuenta con más de 11 millones de seguidores.