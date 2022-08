No cabe duda de que Yailin La Más Viral sigue siendo una de las celebridades más mediáticas de los últimos tiempos, no solamente por su excéntrica relación junto al rapero Anuel AA, sino además por sus extravagantes looks a la hora de salir en sus conciertos. No obstante, la intérprete de ‘Chivirica’ parece haber confesado uno de sus secretos más sonados en las redes sociales. Entérate más aquí.

Cuando todo apuntaba a que los rumores entre una supuesta enemistad entre Karol G y Yailin la más viral eran producto de los fanáticos, la actual esposa de Anuel AA salió a decirnos que la ‘competencia’ con la colombiana sigue en pie, aunque no es necesariamente por un tema musical o amoroso.

Como sabemos, la intérprete de “Provenza” dejó de lado su melena azul para aventurarse en otra tonalidad que, dicho sea de paso, ya fue tendencia hace unos cuantos días en redes sociales. Y es que luego de su exitoso tour por Latinoamérica, Karol optó por renovar su look, sin pensar que la nueva pareja de su ex le comenzaría a mandar indirectas por medio de la red social de la camarita.

Tras la oficialización del look de Karol, la esposa de Anuel AA comenzó con las indirectas vía Instagram ( Foto: Yailin la más viral / Instagram)

Resulta que, a las pocas horas de haber oficializado su nuevo look, Yailin la más viral subió unas cuantas historias vía Instagram con su antiguo look rojizo, evidenciando así que se encuentra al tanto de los nuevos cambios de imagen que se hizo la nacida en Barranquilla.

Ambas cantantes suelen cambiar sus looks cada cierto tiempo ( Foto: Yailin la más viral / Instagram)

Para seguir incendiando las redes, la autora de “Si tú me busca” comenzó a utilizar “TBT” junto a las dos publicaciones que republicó de su estilista, además de presumir su larga cabellera colorada.

Así, la artista dominicana volvió a ser tendencia y dejó más que claro que el tono pelirrojo fue algo impuesto por ello, y que Karol plagió una de las tonalidades más icónicas del look de Yailin.

¿HABRÁ RESPUESTA DE KAROL G?

Hasta la fecha, no hay respuesta de la colombiana, ni en Instagram o TikTok. Recordemos que la intérprete de “Bichota” estuvo de vacaciones por todo África luego de su tour latino.

No obstante, diversos seguidores comenzaron a especular que la ex novia de Anuel solo se encuentra enfocada en su carrera musical. ¿Será cierto?

ASÍ FUE EL CAMBIO DE LOOK DE KAROL G

La colombiana Karol G aseguró que ya tiene dos semanas con el cabello rojo, pero fue hasta el lunes pasado que se atrevió a revelar su nuevo look a sus seguidores por medio de sus redes sociales.

Y es que tras varios meses de su clásica melena azul, muchos de sus seguidores comenzaron a elogiar su decisión. ¿Te gusta su nuevo look ‘pelirrojo’?