¿Yailin la más viral sería buena madrastra para el hijo del cantante Anuel AA? Recientemente, la rapera de República Dominicana hizo público un gesto que podría evidenciar que sería la ‘mamá´ perfecta para Pablo Anuel, el pequeño primogénito del intérprete de “Adicto”. Entérate más aquí.

Al parecer, el matrimonio entre Yailin y Anuel AA ha dejado más que amorosa a la actual esposa del intérprete de “Sola”, quien no deja de gritar su amor y unión familiar a los cuatro vientos en sus redes sociales.

En tal sentido, la famosa influencer publicó en sus historias de Instagram una fotografía del rapero Anuel AA compartiendo una videollamada con su pequeño retoño de nueve años. Hablamos, por supuesto, de Pablo Anuel.

No cabe duda de que la cantante pasa por una de las mejores etapas de su vida (Foto: Yailin La más viral/ Instagram)

En tal imagen podemos ver al mayor de los hijos de Anuel AA junto a otra pequeña interactuando con el cantante, con un mensaje del famoso hacia su hijo que dice: “Te amo papi”.

Con esta fotografía han quedado atrás los rumores que suponían una mala relación entre Yailin y el hijo de Anuel AA, ya que podemos ser testigo del gran afecto que existe entre la cantante y su ‘hijastro’ durante una acción tan cotidiana como ir de paseo en coche.

Eso sí, no sabemos si la dominicana también tendrá una relación similar con Gianella Gazmey Vallecilla , la hija recién nacida del cantante y una joven de Texas.

YAILIN QUIERE SER MAMÁ

Estas acciones no hacen más que confirmar que la famosa Yailin sigue ‘practicando’ lo que será una pronta faceta suya: ser mamá, algo en lo que una de las parejas más mediáticas del momento viene trabajando desde hace mucho.

En diálogo con “People” en español, ambos cantantes afirmaron que uno de sus planes es aumentar la familia. “Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá”, indicó Anuel.

Yailian, en cambio, fue más allá y abrió su corazón de cara a una hipotética maternidad. “Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación”.