Yailin La Más Viral no deja de ser noticia. A la buena nueva de su embarazo y próxima llegada de su primogénita, su primer bebé con su esposo, el cantante de música urbana, Anuel AA, se suma otra noticia pero esta vez nada feliz. La influencer dominicana esta envuelta en una pelea con una periodista de su país, Mey Feliz. Conoce qué fue lo que sucedió y sus consecuencias.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre verdadero de la también cantante, anunció a finales del 2022 que estaba en la dulce espera y la noticia fue celebrada no solo por sus fans, sino también los seguidores de su marido, el intérprete de “Adicto”.

La pareja contrajo nupcias, en un matrimonion civil, en junio del año pasado y desde entonces se han mostrado en redes sociales como una relación feliz y cariñosa. No obstante, las críticas y cuestionamientos al accionar de la dominicana siempre han estado presente.

Al parecer una de las personas más críticas en su propio país es la periodista de espectáculos conocida como Mey Feliz . En ese contexto, sus comentarios negativos habrían desencadenado en una pelea física y verbal entre ambas mujeres.

¿CÓMO FUE LA PELEA ENTRE YAILIN LA MÁS VIRAL Y LA PERIODISTA MEY FELIZ?

El pasado viernes 20 de enero la mujer de prensa Mey Feliz presentó una denuncia ante la fiscalía de República Dominicana en la que acusaba a Yailin y a su hermana, conocida como “Mami Kim”, de golpearla salvajemente durante una pelea en el salón de belleza Riva Hair Center.

De acuerdo con el “Fogón TV”, medio dominicano, la esposa de Anuel AA y su hermana le reclamaron por supuestamente difamarlas constantemente en su programa. A medida que pasaron los segundos, Yailin se alteró y le lanzó el celular a la cabeza a la conductora.

Según argumentó la denunciante, ella nunca golpeó a Yailin, sino que le sujetó las manos para que no continuara agrediéndola. Además, aseguró que la hermana de la cantante se le vino encima y entre las dos la golpearon.

“Me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inamovible, los golpes que me daban eran con los puños y me aruñaban”, narró.

Mey Feliz cuenta con más de 250 mil seguidores en Instagram (Foto: Mey Feliz / Instagram)

YAILIN LA MÁS VIRAL HABRÍA SUFRIDO LESIONES TRAS LA PELEA CON LA PERIODISTA MEY FELIZ

Luego de que la denuncia de la comunicadora se hiciera pública, se filtró en las redes sociales el informe de las lesiones que sufrió Yalin La Más Viral en la pelea. Laceraciones en los brazos, hematomas e inflamación son descritos en el registro. Hecho que preocupó a sus seguidores, principalmente por el estado de embarazo que tiene.

“El certificado médico 48024 expedido la mañana del 20 de enero y firmado por la Dra. Marlenin Fior Daliza Cabrera, especifica que Jorgina Guillermo Díaz (nombre real de Yailin) tenía múltiples laceraciones en el antebrazo derecho e izquierdo, hematoma en mano izquierda e inflamación de la misma, por lo cual presentó dolor en las partes mencionadas”, dice el documento según informó Univisión.