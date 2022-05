Desde que Karol G y Anuel AA terminaron en abril del 2021, el público no ha podido superarlo. Sin embargo, el reggaetonero ya pasó página hace tiempo con la ayuda de Yailin La Más Viral, pero su nuevo romance ha despertado varios conflictos.

Hace unos días, una usuaria denunció a través de Instagram que había sido sacada a la fuerza de un concierto de Yailin, por el que había pagado, solo por el hecho de que usaba una peluca azul.

“A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca. Yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar si había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul”, contó indignada la internauta.

Karol G, a quien debe considerar su rival, suele utilizar pelucas de colores y, recientemente, de color azul. Por ello, pudo haber considerado a la mujer que denunció como una seguidora de la intérprete de “Tusa”, pero los motivos van mucho más allá de eso.

POR QUÉ PROHIBIÓ LAS PELUCAS

Entre los seguidores de Yailin corren las teorías de que los fanáticos de Karol G quieren hacerle la vida imposible a la nueva novia de Anuel AA. Las acusaciones afirman que han creado una campaña para entorpecer las presentaciones que da la dominicana.

“El motivo por el cual se están prohibiendo las pelucas de colores en los eventos de Yailin es debido a las fans de cierta artista que están convocando una campaña para estropear las presentaciones de Yailin. Entendemos que hayan muchas personas indignadas por estas acciones, pero es la seguridad de la artista, y por el respeto al público que sí va disfrutar de un buen show y quiere brindarle su apoyo”, escribieron una página de fans de la artista de 21 años.

Asimismo, aseguraron que esta era una forma de defenderse ante algunos seguidores malintencionados de “La bichota”.

“No es justo que mientras Yailin se esfuerza cada día por romper en sus presentaciones, porque disfruten de su música, haya personas dedicándose a eso. El problema no radica en que lleven el pelo de cierto color, el problema está en las intenciones que tienen, tirarle tomates, gritarle el nombre de la otra, abuchearla y arruinar el show por completo. Así que entiendan, esas medidas no son solo por el pelo”, finalizaron.

Sin embargo, no hay ninguna prueba de que esto sea coordinado y mucho menos ha sido impulsado por Karol G. Quizás algunas personas le hagan pasar un mal momento a Yailin, pero para ella “justos pagan por pecadores”, como fue el caso de la seguidora que fue a verla cantar con mucha ilusión, pero terminó siendo retirada del establecimiento.

¿QUIÉN ES YAILIN?

El nombre real de la controversial nueva novia de Anuel es Georgina Lulú Guillermo. Nació en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Su carrera musical inició cuando en 2019 firmó con “Akino Mundial Music”. Al año siguiente, lanzó su tema “Quien me atraca a mi remix” en el que colaboró Haraca Kiko. Además, sacó “Yo no me voy a acostar” junto como Tokischa y “La Perversa”.

Su popularidad llegó cuando su canción “Chivirika” se hizo viral en la red social TikTok. En abril de este año, empezó su primera gira de conciertos en Estados Unidos.