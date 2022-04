Tras su larga relación con la cantante Karol G, Anuel AA decidió iniciar un mediático romance con la artista dominicana Yailin La Más Viral. Desde que se conoció el noviazgo, no han escapado de los ojos del público. Sin embargo, parece que su relación está cada día más sólida. Esto, tras confirmarse que se habían comprometido este año y luego de estrenar juntos el tema llamado “Si tu me buscas”. Además, ambos han contado con entusiasmo la llegada de una mascota a su hogar.

Es en este contexto en el que, recientemente, la pareja ha encendido todas las alarmas acerca de su compromiso. Esto, pues fue la misma Yailin quien reveló el interés de ambos de tener un hijo juntos.

A continuación, conoce más acerca de las nuevas y polémicas declaraciones de la artista.

LAS CONFESIONES DE YAILIN LA MÁS VIRAL

En una dinámica de preguntas y respuestas que compartió Yailin La Más Viral, con sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram, la cantante respondió a una serie de interrogantes de sus fanáticos.

Así, le hicieron una pregunta inesperada acerca de una posible gestación: “Yai, ¿piensan embarazarse?”.

Para sorpresa de todos, la artista dominicana respondió : “Estamos en procedimiento”, confesando así que, tanto ella como Anuel AA, planean convertirse en padres.

La artista reveló que busca quedar embarazada (Foto: Yailin la Más Viral / Captura de Instagram)

Inmediatamente, otro de sus seguidores le hizo una interrogante que complementaría a la anterior. De esta manera, le preguntaron sobre su futura maternidad, consultando si desearía que “su primer hijo sea niña o niño”.

La cantante compartió sus deseos con una clara respuesta que publicó en su cuenta de Instagram: “Como Dios me lo mande, pero si Dios me haría el favor, (me gustaría) que fuera niña”.

La cantante revela que le gustaría ser la madre de una niña (Foto: Yailin la Más Viral / Captura de Instagram)

RUMORES QUE VIENEN DESDE ANTES

El rumor entorno a un bebé de la pareja no es reciente. Hace solo unos meses, por ejemplo, surgió el rumor de que ambos artistas esperaban un niño. Esto, tras una extenso mensaje que el artista dedicaba a su pareja, a quien denominaba “esposa”.

Como repuesta, la cantante de “Chivirika” publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram. Allí, la dominicana le agradecía a su novio con la siguiente dedicatoria: “Mi hombre, ya somos una familia. Y lo mejor de todo, (eres) el papá de mi niña”.

La artista dedicó este mensaje a su pareja (Foto: Yailin la Más Viral / Captura de Instagram)

Si bien la cantante borró el mensaje, quedó la captura que registra el momento en el que la artista manifestó su afecto por el puertorriqueño. Vale decir que, en ese momento, los rumores de la supuesta gestación no fueron aclarados.

OTRO INTEGRANTE DE SU FAMILIA

Hace solo unos días, la pareja anunciaba la inclusión de un nuevo miembro a su familia. Como un “nuevo hijo” presentaron en las redes sociales a su nueva mascota, un cachorro de raza pomerania.

Fue el cantante urbano el que publicó un video en el que dice “Bienvenido a la familia”, recibiendo en su hogar a su nuevo integrante. Por su parte, la artista subió una serie de fotografías sosteniendo al perrito.

¿EL SEGUNDO HIJO DE ANUEL AA?

De corroborarse la noticia en un futuro, este sería el segundo bebé confirmado del intérprete de “Adicto”. Es sabido que Anuel AA tiene un hijo de siete años llamado Pablo, fruto de su relación con Astrid Marie Cuevas.

Sin embargo, recientemente el programa “El Gordo y la Flaca” reveló que el cantante estaría esperando otro hijo con una mujer llamada Melisa Malesilla, de 28 años. Ella sería licenciada en finanzas y viviría en Houston, Texas.

Aparentemente, el cantante habría dejado de responder los mensajes a Malesilla luego de afianzar su relación con Yailin La Más Viral.

¿QUIÉN ES YAILIN LA MÁS VIRAL?

El verdadero nombre de la artista es Jorgina Guillermo Díaz. Ella es una cantante y bailarina de República Dominicana, muy conocida en su país. Sin embargo, desde su relación con Anuel AA, es donde ha ganado mayor notoriedad en el mercado internacional.

Actualmente, tiene 21 años y es reconocida por temas como “Depósito de leche” y “Cuero”.

