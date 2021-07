Yoseline Hoffman lleva encarcelada desde el 29 de junio en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, luego de recibir una acusación por pornografía infantil. La influencer conocida como YosStop recién sabrá de su destino en agosto, cuando terminen las indagaciones por sus comentarios en el video “Patética Generación” sobre una acusación de violación sexual. Su reclusión, además, ha recordado el crimen que cometió Regina del Pilar Campos Incháustegui, hija de la famosa actriz Regina Torné y actual compañera de Yoseline en la cárcel.

El centro de la acusación de Hoffman apunta a que ella habría señalado que recibió el video de la violación sexual que sufrió Ainara Suárez, en 2018, cuando era menor de edad.

Según medios locales, la justicia mexicana la está investigando por presuntamente reproducir y almacenar lo que le sucedió a Suárez, quien no solo denunció a YosStop sino también a los cuatro presuntos agresores sexuales.

“Antes de que saliera ya había ciertas personas que sabían de su existencia, pero eran muy poquitas y a partir de que sale el vídeo de Patética Generación pues muchísimas personas más lo empiezan a buscar, a ver, empiezan a mandarme mensajes atacándome, diciéndome que si era una puta, que si lo había hecho por cigarros, básicamente repitiendo todo lo que ella dijo de mí”, dijo la denunciante en El País.

¿QUIÉN ES LA COMPAÑERA DE CELDA DE YOSELINE HOFFMAN?

De esta manera, hasta que culminen las indagaciones, Yoseline Hoffman permanece en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, una prisión para mujeres que también tiene como reclusa a Regina del Pilar Campos Incháustegui.

La periodista mexicana Angélica Palacios fue quien señaló que la youtuber comparte la prisión junto a la hija de la famosa primera actriz Regina Torné. Los medios más prestigiosos de México ha resaltado la afirmación de Palacios, aunque no se sabe si se encuentran en la misma celda.

Se conoció que Regina Campos fue condenada a 35 años de prisión por el homicidio de Maribel Monroy, de 26 años. Se le acusa de haber secuestrado, asesinado y calcinado a la mujer el 24 de enero de 2006, junto a Édgar Rogelio Eslava, esposo de la víctima y también amante de Campos, y un menor de 17 años.

La hija de la recordada actriz había amenazado antes a Monroy de que le diera el divorcio a Eslava, pero esta se habría negado. Regina Campos ya ha cumplido 15 años de su condena.

¿QUÉ DICE LA DEFENSA DE YOSSTOP?

La defensa de la youtuber Yoseline Hoffman manifestó que la acusada no describe el acto sexual y que no sabía que la denunciante era menor de edad, por lo que no podría incurrir en pornografía infantil.

Esta versión ha sido desmentida por la defensa de Suárez, como señaló el abogado Javier Schütte en el mencionado medio español. “Es falso y me remito al propio video de Patética Generación donde Yoseline muchas veces habla de ‘grupo de niños’, ‘chavos’, les llama ‘prepos’ y ‘personas de secundaria’. Ella tenía conciencia de que estábamos ante personas menores de edad e incluso, en el caso particular de Ainara, textualmente dice, ‘realmente está chiquita’(...)”, explicó.

“Ella (Yoseline) hace público ante sus millones de seguidores tanto el contenido, porque lo describe, como la existencia, porque la menciona, del vídeo de una agresión sexual a una persona menor de edad. No lo hizo con fines informativos, educativos o de prevención. Ella lo hizo con absoluto dolo, en ese sentido publicitó y generó que un montón de personas fueran a buscar el video de la agresión sexual de una persona menor de edad”, detalló Schütte.