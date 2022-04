La youtuber Yoseline Hoffman, más conocida como YosStop, ha estado en el ojo de la tormenta durante mucho tiempo. Luego de los graves problemas legales en los que estuvo involucrada, tras estar casi año y medio en la cárcel, parece que la vida de la influencer está tomando un nuevo giro para bien.

Es así que la mexicana ha decidido dar el siguiente gran paso con su pareja, Gerardo González. Por ello, este martes compartió con todos sus seguidores la noticia de su compromiso matrimonial, al lado de su novio de hace más de diez años.

Conoce más acerca de esta romántica propuesta de matrimonio.

LA PEDIDA DE MANO DE YOSSTOP

YosStop y Gerardo González forman una de las parejas más sólidas de la actualidad. Los jóvenes levan más de diez años juntos y siempre han mostrado una estable relación a través de sus redes. De esta manera, decidieron compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales de sus vidas.

A través de un video difundido a través de Instagram, se puede apreciar cómo González lleva a YosStop, con los ojos cubiertos, hacía un jardín. En este, había un camino decorado con unas velas, pétalos de rosas y un letrero que decía “Marry Me” (”Cásate conmigo”). El tema escogido para acompañar el audiovisual fue “The Joker and the Queen” de Ed Sheeran.

LAS PALABRAS DE LA NOVIA

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido también compartió una foto de su novio de rodillas y entregándole el anillo de compromiso. En la descripción, dejó un sentido mensaje al que pronto será su esposo.

“Y que le digo: CHI. Mi corazón ha sido tuyo desde hace más de 10 años, hoy volteo a ver hacia atrás y digo wow, ha pasado mucho y hemos pasado de casi todo juntos, pero no es suficiente, aún nos falta mucho más”, manifestó la mexicana.

Y que le digo: CHI.

LAS PALABRAS DEL NOVIO

El novio tampoco se quedó atrás al momento de compartir la feliz noticia con sus seguidores de Instagram. Junto a una foto de la pareja recién comprometida, Gerardo escribió un mensaje dedicado a su futura esposa.

“Joss, jamás voy a olvidar tu cara cuando dijiste: “Sí”. Me generó una sobredosis de emociones de amor por ti. A pesar de mi nerviosismo que hizo que se me olvidara mi “speech” premeditado y mi respiración me dificultara decir las palabras que quería decirte… sé que entendiste perfecto lo que te quería decir. TE AMO”, escribió.

LAS FELICITACIONES DE LOS SEGUIDORES

Los seguidores y amigos de la pareja no dudaron en felicitar su decisión. Es así que figuras como Brenda Zambrano, la cantante Gret Rocha, el actor Raúl Santana y otros colegas dejaron mensajes en las publicaciones de YosStop, quien luego limitó la función de comentarios.

“Pensé que este momento nunca llegaría, pero no podía llegar con nadie más que no fuera Gerardo”, fue otro de los mensajes que hacían notar la importante noticia tras años de relación.

LA RUPTURA DE LA PAREJA

Hace un tiempo, YosStop y su novio confirmaron la ruptura de su relación. Sin embargo, el Día de San Valentín de 2020, anunciaron el reinicio de esta a través de una publicación en sus redes sociales. La noticia fue celebrada por sus seguidores y sus amigos cercanos.

En la actualidad, ambos comparten su rutina diaria, declarando su amor y hablando sobre su noviazgo y su vida en común. Además, el prometido de la youtuber también está siguiendo sus pasos como influenciador, pues, a menudo, comparte contenido sobre música a sus casi 200 mil seguidores en Instagram.

Yoss Hoffman y su novio mantienen una sólida relación, pese a su anterior ruptura (Foto: Gerardo González / Instagram)

¿DÓNDE SE CONOCIERON YOSSTOP Y GERARDO GONZÁLEZ?

En un video publicado por la propia youtuber en el 2020, los novios revelan el espacio en el que se conocieron. De acuerdo a la pareja, esta se presentó en la red social “El Foro”. Era el año 2003 y ella tenía 13 años en ese entonces.

“Empezaron a crear páginas, una de ellas se llamaba “El Foro” y éramos como mil o cinco mil usuarios. Era una red solo de la Ciudad de México. Dentro de esa página se organizaban fiestas y eventos, y la realidad es que la mayoría de mis novios los conocí gracias a esa página”, confesó la creadora de contenido.

¿POR QUÉ YOSSTOP FUE A LA CÁRCEL?

Yoseline Hoffman pasó cinco meses en el centro femenil de reinserción social Santa Martha Acatitla por el delito de posesión de pornografía infantil en agravio de una joven víctima de abuso sexual. La familia y defensa de la agraviada consideraron este hecho como violatorio a los derechos humanos al exhibir su intimidad. La creadora de contenido salió libre en noviembre de 2021.

La relación de Gerardo y Yoss logró mantenerse en este momento tan difícil para la youtuber. En su tiempo en prisión, y mientras transcurría el proceso legal, él se encargó de dar a conocer los mensajes de la influencer a todos sus seguidores.