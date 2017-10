YouTube: Demi Lovato cuenta las razones por las que agredió a bailarina en Perú en el 2010 [VIDEO]

2010. Los Jonas Brothers y Demi Lovato tendría una noche de ensueño para deleitar a todos sus fanáticos en Perú. Pero minutos antes del show musical, se emitió un comunicado que anunciaba la no participación de Demi Lovato en el show. La empresa indicaba que todo se trataba que la artista se encontraba mal de salud.



Es sabido que Demi Lovato tuvo una fuerte crisis emocional que hizo que se alejara de los escenarios por una buena cantidad de meses.



La raíz.



Demi Lovato sufría de “bullying” en su colegio y le ocasionó un gran problema emocional que la artista siempre trató de ocultar. Lovato no encontró mejor solución de sumergirse en el mundo de las drogas para buscar un refugio ante un problema que no podía resolver sola.



Mucho mucho rumores se tejieron cuando Demi Lovato decidió no presentarse en Perú. Hasta una de las bailarinas le entabló una denuncia por agresión. La noticia fue tocada por varios medios de espectáculos en todo el mundo. Tras la cancelación de la gira, Demi Lovato fue internada por una severa crisis que sufrió tras el mencionado incidente.



El silenció duró buen tiempo y Demi Lovato decidió contar toda su verdad en un documental en YouTube. "Demi Lovato: Simply Complicated - Official Documentary", en el nombre del mencionado documental que busca ayudar a las personas que buscan una solución en las drogas.



En el documental, Demi Lovato menciona que el incidente sucedió en Colombia. "Estaba en Colombia en el tour de Camp Rock e invité a un grupo de gente a comer: mi banda y mis bailarines. Pagué por el alcohol, algunos trajeron yerba, yo había consumido Adderall y destruimos el hotel. La administración presentó una queja y alguien me delató con el papá de los Jonas, mi manager y mi padre", cuenta Demi Lovato en el documental que se puede ver de forma gratuita en YouTube.



Demi Lovato cuenta que se había vuelto toda una experta en ocultar sus problemas de drogas y alcohol. Lovato enloqueció y obligó a su equipo a decirle quién fue la persona que la delató.



El equipo de bailarines no le quedó otra que revelar que se trataba de Alex Welch "Shorty".



"Cuando me dijo que fue Shorty me acuerdo de mí pensando: le voy a romper la cara a esa per... Cuando había abordado el avión, me lancé hacía a ella y todo lo demás está borroso en mi mente", cuenta Demi Lovato en el documental de YouTube.