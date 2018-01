James Franco dijo que "no sabe nada"sobre las acusaciones de acoso sexual de tres actrices [VIDEO]

El actor estadounidense James Franco, reciente ganador de un Globo de Oro, dijo en una entrevista televisiva que las acusaciones en su contra por acoso sexual que se publicaron en Twitter esta semana "no son precisas", pero sostuvo que "si he hecho algo mal, lo arreglaré".



James Franco fue invitado la noche del martes a comentar las acusaciones en el programa de televisión 'The Late Show', conducido por Stephen Colbert.



Las denuncias salieron a la luz en Twitter minutos después de que el actor de 39 años recibió el domingo el premio al mejor actor de comedia en los Globos de Oro por su papel en 'The Disaster Artist'.



James Franco también es candidato por este rol a los Premios del Sindicato de Actores, cuya ceremonia se realizará el 21 de enero en Los Ángeles.



Tres mujeres hicieron comentarios en Twitter denunciando la conducta sexual de James Franco, quien el domingo portó un prendedor del movimiento 'Time's Up' para apoyar a las víctimas de acoso sexual. Algunos de los tuits fueron eliminados más tarde.



Posteriormente, fue cancelado un evento organizado para esta semana por el diario The New York Times donde James Franco debía hablar sobre 'The Disaster Artist', una película que también dirigió y produjo.



"Las cosas que escuché que estaban en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente a las personas que hablan y que pueden sacar la voz, porque no tuvieron voz durante mucho tiempo", dijo James Franco a Colbert. "Por eso, no quiero censurarlas de ninguna manera".



"De la manera en la que vivo mi vida, no puedo vivir sin enmendar mis errores, así que lo haré. Si hay algo que puedo hacer, lo haré", dijo James Franco sin ofrecer más detalles.



