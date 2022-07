Nuevamente en el ojo del debate. Yuri, que acaba de lanzar su nuevo sencillo “Euforia”, vuelve a estar en medio de la polémica en redes sociales por su atuendo y algunos comportamientos que han sido tomados como ofensa por parte de la comunidad LGTB+. Como parte de esto, la cantante veracruzana ha sido tildada de “copiona” y “aprovechada” por usar un vestuario similar al de Lady Gaga.

Las rencillas entre personas de dicha comunidad -varios de ellos se consideraban seguidores de la cantante- y la intérprete de éxitos como “La maldita primavera”, “Dame un beso” o “Detrás de mi ventana” surge a raíz de sus comentarios en contra de la igualdad de derechos para ellos.

En más de una ocasión, la artista de 58 años no se ha mostrado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo ni de la adopción de hijos por parte de estas, situación que ahora fue enrostrada por algunos de sus seguidores tras el look y temática que utilizó para promocionar su última canción.

YURI UTILIZÓ UN VESTIDO “COPIADO” DE LADY GAGA

“Están listos? EUFORIA compra ya tus boletos @arenacdmx @arenamtyoficial @auditoriotelmex”, escribió en su cuenta de Facebook, la celebs como parte de la publicidad para su nueva gira de presentaciones. El anuncio iba acompañado de una gráfica en la que ella sale metalizada al lado de unos bailarines.

En las imágenes se ve a Yuri con un extravagante traje de piel sintética negro y un ornamento en la cabeza metálico. Si bien su intención fue ser innovadora, inmediatamente varios internautas soltaron sus críticas.

“Señora, ya deje de andar haciendo el ridículo y copiando/plagiando a verdaderas divas, mejor póngase a rezar para que vendan sus boletos si no va a pasar su propia existencia, eso de andar copiando ya no le queda”, “Lady Gaga Chromatica ball tour y Yuri la ‐ jajaj pero esperemos llene el Arena y deje de abrir la trompa”, “Yuri la menos, la más horrorosa”, “Qué ridícula queriendo ser Lady Gaga”, fueron algunos de los comentarios.

La foto con la que publicita sus próximas presentaciones (Foto: Yuri / Facebook)

YURI SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS DE LA COMUNIDAD LGBT+

La molestia de la comunidad gay para con Yuri se agudizó hace algunas semanas luego de que la cantante usase motivos de dicha comunidad -como los colores y banderas- en el videoclip de su nuevo tema “Euforia”.

“Si te peinamos, maquillamos o bailamos para ti ahí sí existimos, pero no se nos ocurra casarnos o adoptar porque ahí sí no #Yurilamenos”, “Como homosexual te digo que me parece una completa falta de respeto que utilices NUESTRA BANDERA, siendo la persona que eres”, “No queremos una mugrosa canción, queremos una gran disculpa pública Yuri! #YuriLaMenos”, escribieron algunos usuarios en aquella ocasión.

Respecto a ello, la propia artista de México aseveró que no debe disculpas algunas con la comunidad gay, pues “pues que no, no me lo he ganado, porque yo tengo mi forma de pensar. Más, sin embargo, nunca hay algún programa que avale que yo soy homofóbica, no hay nada, nunca he hablado mal de ellos. Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie. Hay mucha gente de la comunidad que me sigue queriendo y, aparte mis conciertos se siguen llenando de gente y van con sus parejas, entonces a mí me vale”.