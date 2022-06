La baladista es una de las artistas más queridas de México, y no solo por ser una de las mejores exponentes del género en el país, sino por su carisma y lo particular de su ascenso en la música. Como muchos talentos, Yuridia tuvo que esperar una oportunidad a través de una competencia en televisión para mostrar toda su capacidad. Tras brillar en “La Academia”, edición 2005, su carrera artística despegó de una manera extraordinaria, aunque no todo fue felicidad para ella en ese entonces.

La natural de Hermosillo, Sonora, mostró cualidades para el canto desde los 8 años, cuando participaba en concursos locales en Arizona, ciudad a la que su familia se trasladó en busca de mejores laborales y oportunidades de crecimiento.

Sin embargo, fue recién en 2005 que dio el saltó a la palestra: como participante de la cuarta generación del reality show mexicano “La Academia”, en donde obtuvo el segundo lugar. Inmediatamente después empezó la gira con el grupo de participantes ganadores, pero a la vez también comenzó su drama.

10 álbumes discográficos ha lanzado Yuridia en su carrera, desde 2005 a la fecha (Foto: TV Azteca)

EL MOMENTO MÁS DE DURO DE LA CARRERA DE YURIDIA

En una reciente entrevista con “La Chicuela”, en su canal de YouTube, Yuridia confesó cuál fue el momento más duro que ha vivido: la muerte de su hermano menor, la misma que aconteció cuando su carrera empezaba a despegar.

“Él falleció en el año en que yo hice mi debut, yo entré a ‘La Academia’ en enero, salí en julio y el murió en diciembre; o sea, en julio empecé la gira, entonces todo ese año no lo vi, no recuerdo la última vez que lo vi y eso siempre se me quedó ahí, aprendes a vivir con eso pero no se supera”, mencionó la intérprete que en la actualidad tiene 35 años.

“La vida siempre es así, he tenido momentos muy felices y otros muy oscuros, pero yo creo que lo más difícil fue perder a mi hermano”, acotó de inmediato la cantante de “Abrázame muy fuerte”, quien en esa etapa de dificultad se preguntó cuál era el sentido de las cosas, pues en el aspecto laboral le iba muy bien, pero el ámbito personal era la otra cara de la moneda.

“Dices ‘qué extraño que me haya tocado vivir ese año tan tremendo que viví’ y perder a un miembro de mi familia; o sea, no entiendes por qué Diosito hace las cosas así, de repente mi vida cambió completamente, todo caía del cielo y salía del piso, era una revolución para mí”, expresó.

CÓMO YURIDIA SE ENTERÓ DE LA MUERTE DE SU HERMANO

En la misma secuencia del diálogo con “La Chicuela”, Yuridia relató cómo se enteró del fallecimiento de su hermano y cómo sobre la marcha tuvo que sobrellevarlo.

“Justo mi justo mi hermano (15 años) falleció cuando yo estaba en el Auditorio Nacional, y en la mañana me avisaron que ya había fallecido, pero aparte yo estaba tan metida en lo mío, que sabía que estaba internado pero sabía que no iba a pasar nada”, sentenció.