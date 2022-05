La Feria Nacional de San Marcos es uno de los eventos más importantes de Aguascalientes. Cada año, muchos artistas llegan al poderoso escenario y deleitan a todos los presentes con la interpretación de sus más populares canciones. Este 2022, una de estas figuras fue Yuridia, quien se dispuso a brindar un espectáculo de calidad a los asistentes. Sin embargo, la estrella de la música no imagino que se convertiría en la protagonista de un polémico momento en el show.

A continuación, entérate por qué estalló Yuridia durante su presentación en la popular Feria de San Marcos en Aguascalientes.

YURIDIA EN LA FERIA DE SAN MARCOS

Este año, la Feria de San Marcos anunció que la reconocida cantante Yuridia se iba a presentar el 2 de mayo en el evento. Así, gran expectativa generó la aparición de la intérprete de “Lo que son las cosas” en aquel importante escenario.

A través de sus redes sociales, la artista también se mostró muy emocionada por el concierto y animó a sus seguidores a acompañarla durante su aparición en el famoso evento de Aguascalientes. “Yurifans, ya faltan muy pocas horas para estar cantando, bailando y riendo juntos en el Palenque de la Feria de San Marcos Aguascalientes”, escribió la mexicana junto a una imagen que promocionaba su presentación.

¡¡¡Yurifans, ya faltan muy pocas horas para estar cantando 🎶, bailando 💃🏻y riendo😂 juntos en el Palenque de la Feria de San Marcos Aguascalientes!!! pic.twitter.com/mOR5jnyzcv — Yuridia (@yuritaflowers) May 2, 2022

POR QUÉ YURIDIA ESTALLÓ EN LA FERIA DE SAN MARCOS

Sin embargo, no todo fue color de rosas en el concierto de Yuridia. Durante su presentación en la Feria de San Marcos 2022, la cantante empezó a notarse incómoda mientras el público cantaba parte de su repertorio. Tras hacer algunas señas, la artista detuvo abruptamente su concierto, al percatarse de fallas técnicas en el sonido. De esta manera, explotó contra el equipo del evento, hecho que desconcertó a la audiencia del palenque de Aguascalientes.

En un video difundido a través de las redes sociales, se puede ver notar cómo la intérprete de “Ya te olvidé” detiene el show: “Es un desastre. No, no, no. Paren”, le dijo a sus músicos mientras interpretaba “Como yo nadie te ha amado”. Inmediatamente, pidió disculpas al público por “empezar con el pie izquierdo” y les preguntó si la escuchaban.

Frente a la reacción de sus fanáticos, Yuridia se dirigió al personal técnico de la Feria de San Marcos y les dijo públicamente: “Acá los que tenemos un micrófono, que tenemos que cantar, no escuchamos ni verg*s”.

#Yuridia detuvo concierto en Aguascalientes por problemas de audio, pero compensó a sus fans con más de dos horas de concierto#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/5LvDWUaBuS — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 4, 2022

YURIDIA HABLÓ CON SUS FANS

Luego del polémico momento, el personal del evento se dispuso a solucionar los problemas que incomodaron a la artista. Mientras tanto, Yuridia decidió tomarse ese tiempo para interactuar con los asistentes, a quienes les preguntó cómo estaban y mantuvo una conversación con ellos. El público se mostró muy emocionado con este gesto de la intérprete.

Luego de algunos minutos, en los que el equipo técnico subió al escenario y resolvió el percance, la artista pudo continuar con su espectáculo. Así, algunos de sus seguidores han compartido parte de la presentación a través de las redes sociales. En las imágenes, se puede notar a la mexicana demostrando todo su talento frente a los asistentes.

Tras el concierto la reacción de la cantante dividió a los usuarios de las diversas plataformas digitales. Mientras algunos criticaron su actitud con el personal del evento, al considerar que les faltó el respeto; otros aplaudieron su profesionalismo, al comprometerse con un espectáculo de calidad y poder continuar pese a estos problemas técnicos.