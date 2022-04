Mariand Castrejón, más conocida como Yuya, es una de la influencer más famosas de México. Empezó su carrera con un pequeño canal de YouTube en el que colgaba tutoriales de maquillaje, manualidades y repostería. Después de trece años de trabajo, ahora cuenta con más de 25 millones de suscriptores.

Además de su contenido en redes, la youtuber de 29 años lanzó su marca de maquillaje, la cual ha recibido muy buenas críticas por no solo ser de muy buena calidad, sino bastante económica.

En el 2021, cumplió uno de sus sueños, convertirse en madre. Publicó las noticias de su embarazo en sus redes sociales y sus fans explotaron de la felicidad. Tuvo a su hijo, Mar, junto con su pareja, el cantante mexicano Jorge Siddhartha.

¿POR QUÉ NO MUESTRA A SU HIJO?

En una entrevista para la revista Elle México, Yuya contó la razón por la que decidió mostrar a Mar en sus redes sociales. Aseguró que se siente muy emocionada de esta etapa, pero que esto es nuevo para ella al ser una figura pública que está acostumbrada a compartir su vida a sus seguidores.

“Definitivamente intento cuidar que Mar tenga su privacidad, porque me gustaría que él fuera un niño o un humano que decide sobre su propia vida y no quiero ser invasiva”, comentó en a la revista.

Hasta el momento, de las pocas fotografías que ha colgado con su hijo, todas son ocultando su rostro. No descarta que este proceso de cambio se plasme también en el contenido que publica, pero siempre haciendo lo que le gusta.

Solo en una ocasión Yuya grabó un video de su hijo durmiendo, en el que se podía observar una parte de su rostro, a pesar que había tratado de ocultarlo con un emoji de flor. Sus seguidores prestaron atención y se emocionaron con la pequeña revelación.

SER MADRE Y CREAR CONTENIDO

Dentro de otros aspectos que se conversaron en la entrevista, Yuya mencionó que en su lista siempre estuvo ser madre, solo que no estaba segura cuándo se iba a dar.

“Todavía me siento muy rara al decir “hijo”, pero me encanta, así cada que puedo digo “¡mi hijo!” y “tengo un hijo”, me convertí en esa persona que dice todo el tiempo “¿quieres ver fotos de mi hijo?”

Asegura que está tratando de encontrar un equilibrio entre pasar tiempo de calidad con su hijo y seguir estando presente en redes y ver los asuntos de su marca. No obstante, sabe que estos momentos iniciales con Mar no van a repetirse.

VIDA DE EMPRESARIA

La influencer habló de la importancia de conocer a sus consumidores y satisfacer sus necesidades. Considera que una de sus ventajas es que puede conversar con ellos, leer sus comentarios y saber qué es lo que buscan.

“Sé la edad que tienen cuando buscan mis productos, entonces me pongo en su posición para generar buenos productos a un precio accesible, para que consuman lo que quieran consumir sin que sea su prioridad”, puntualizó.

La marca de maquillaje de Yuya cuenta con diversidad de productos como paletas de sombras, labiales y rubores. (Foto: Bailando Juntos / Instagram)

Asimismo, asegura que siguen trabajando. Cada mes y medio lanzan nuevos productos. Sus metas al futuro se centran en llegar a nuevos lugares y personas. Además, no descarta la posibilidad de otros rubros aparte del maquillaje, como una marca de accesorios y ropa.

LA SALUD MENTAL

Algo inherente de ser una figura pública es recibir críticas, sean estas positivas o negativas. Luego de tantos años de tener en presencia en redes, Yuya ha aprendido a manejarlo, a pesar de ser una persona emocional.

Afirma que la forma más fácil es dejar de leer cuando algo le afecta y mantener su entorno en paz. No obstante, asegura que asistir con un especialista también es vital.

“Ir a terapia es sumamente importante. Yo voy a terapia sí o sí, es una gran herramienta; trabajar con mi mente, saber que mi mente no me domina a mí, así es como yo me la llevo bien”, acotó la youtuber.