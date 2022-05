Después de 16 años de haber personificado a “Troy Bolton” en “High School Musical”, Zac Efron ha demostrado tener mucho talento y ser capaz de encarnar cualquier tipo de personaje. Sin embargo, “Firestarter” fue un reto para él, pues fue la primera vez que interpretó a un padre, lo cual le hizo evaluar muchas cosas en su vida.

Al principio, fue un poco difícil deshacerse de los típicos papeles de galán. Luego de la franquicia musical, el actor participó en otras películas como “17 otra vez”, “Buenos Vecinos”, “Cuando te encuentre” y “Baywatch”, donde explotaron mucho sus físico.

Sin embargo, logró salir de la caja en la que lo tenían encapsulado cuando dio vida al asesino en serie “Ted Bundy” en la película biográfica “Durmiendo con el asesino”. El resto del elenco estaba conformado por figuras como John Malkovich, Lily Collins y Kaya Scodelario.

Una de sus más recientes películas es “Firestarter”, la adaptación cinematográfica de una de las novelas del escritor Stephen King. Allí, el actor de 34 años da vida a Andy McGee, un padre que hace de todo por proteger a su hija de una agencia secreta del gobierno que quiere capturarla. Esto debido a que la niña puede crear y controlar el fuego con el poder de la mente.

Desempeñar este rol lo acercó a la experiencia de ser padre como nunca antes y lo hizo reflexionar al respecto.

¿ESTÁ LISTO PARA SER PADRE?

En una entrevista con Ellen DeGeneres, Zac Efron reveló que realizar este papel fue suficiente para que pudiera darse cuenta que no está listo para ser padre.

“Creo que fue una buena dosis para disuadirme (de no ser papá) por el tiempo que sea necesario. Probablemente tengo que madurar un poco más. No lo sé. No sé qué decir ahora”, confesó el actor de “Las novias de mis amigos”

Este fue un sentimiento que lo abrumó no solo ante la posibilidad en un futuro, sino también al desempeñar el papel ficticio.

“De repente, tenía esta hija delante de mí. Tuvimos una escena de padre e hija bastante pesada desde el principio y me di cuenta de que estaba drásticamente mal preparado para este personaje. No sabía lo que estaba haciendo”, afirmó.

CÓMO SE SINTIÓ SER PADRE

La joven actriz que hacía de su hija era Ryan Kiera Armstrong, de 12 años. Convivir con ella fue lo que lo ayudó a dejarse llevar en el papel.

“Afortunadamente, Ryan es tan dulce, ella es la más genial, y después de dos días, teníamos el mejor vínculo, por lo que esa parte se volvió realmente fácil”, dijo.

Luego de esa experiencia, Zac Efron ha desarrollado un nuevo respeto por todos los padres. Además, le ha brindado una nueva perspectiva del arduo trabajo que hicieron los suyos, especialmente su madre.