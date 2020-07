SE PRONUNCIA. Lesly Castillo utilizó su cuenta de Instagram para expresar su dolor por la pérdida de Celia Capira, la mujer que persiguió al carro que trasladaba a Martín Vizcarra para expresarle su malestar por el abandono estatal.

En conversación con RPP Noticias, Celia Capira manifestó que el personal que atendía a su esposo le decía que él se encontraba estable. “Hoy le llevé el desayuno y me dijeron que estaba estable, con una saturación de 93”, acotó muy dolida aún por la noticia de la pérdida de su pareja.

Entre lágrimas señaló que ningún doctor le dio más información sobre el fallecimiento de su cónyuge. “Es una negligencia, no sé qué fue, nadie me explica lo que ocurrió. Intenté buscar a alguien que me de información sobre las circunstancias de su muerte, pero nadie me explicó (…)”, recalcó.

Al respecto, Lesly Castillo, la modelo que vive en Arequipa, expresó su malestar y le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas sobre el tema. No obstante, su publicación ha generado incomodidad en redes sociales porque es un tema bastante sensible y delicado.

Lesly Castillo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde aparentemente busca concientizar a sus seguidores sobre el caso de Celia Capira

Celia Capira, la mujer que corrió tras el presidente Martín Vizcarra en Arequipa (Tinta Volcánica)

