Entre lágrimas y bastante consternada se mostró la cantante Ruth Karina, quien se pronunció sobre el audio donde se le oye pedirle una cita al exvocal supremo César ‘Hermanito’ Hinostroza, quien ahora se encuentra detenido en España por ser cabecilla de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.



“Me han dicho de todo, que soy una corrupta, que me he acostado con esa persona y que estaba con orden de detención”, precisó la cantante.



¿De dónde conoces al juez Hinostroza?

Era amigo de mi esposo, cuando él era una autoridad de Iquitos y mi esposo era policía. A mi pareja lo involucraron en un caso de drogas, así que lo llamé en honor a la amistad para que me pueda asesorar. Lo conozco desde los años 90, pero quién iba a pensar que era una persona tan corrupta.



Entonces, ¿tu esposo está en la cárcel?

Sí. Vivo una lucha desde hace ocho años porque a él lo involucraron en un tema de drogas y fue una ‘cortina de humo’. Le pidieron 10 mil dólares para que salga libre, pero no teníamos dinero.



¿Te llegaste a ver con el señor Hinostroza?

Sí. Fui con mi abogado y mi compadre.



Cuando se difundió el audio, justo estabas en Madrid, lugar donde también estaba el juez...

Yo me iba a una gira de un mes, pero se especuló que yo me iba a ir a ver con él y me señalaron equivocadamente. No soy ninguna corrupta, camino con la frente en alto y no tengo por qué agachar la cabeza ante nadie. Gracias a Dios, mi familia y amigos me conocen y me apoyan, así como mis seguidores.

Conversación entre Ruth Karina y César Hinostroza. Video: YouTube / Wayka