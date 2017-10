¿César Távara ya no espera nada de Jefferson Farfán? [VIDEO]

César Távara ya no desea más enfrentamientos con su primo Jefferson Farfán y aseguró que sus prioridades son su familia y su salud.



“Estoy en una revancha con la vida por todo lo que he pasado y enfrentado. Con Jefferson no he conversado. Primero soy yo, debo velar por mi salud, todavía sigo en tratamiento, pero más adelante se verá. Siempre le voy a desear lo mejor. Mientras tenga a mi madre y mis hijos, me siento más que feliz, porque hubo momentos en los que me alejé de mi familia”, dijo César Távara.



¿Qué es lo que viene para ti?

Sigo con mis proyectos, con mi orquesta, siempre avanzando. Hay César Távara para rato. (M. C.)



Tercer baile de Cesar Tavara