César Távara reveló que sigue bajo tratamiento pues aún no supera su depresión [VIDEO]

César Távara, comentó que continúa en tratamiento para superar su depresión y por ello estalló en llanto cuando fue sentenciado hace dos semanas, en el programa que conduce Gisela Valcárcel, 'Reyes del Show'.

“Tuve un problema, me afectó y no pude bailar bien. Sigo en tratamiento para recuperarme”, comentó César Távara sobre el incidente sucedido en la última transmisión del programa.

El último sábado, César Távara fue eliminado del programa y contó que ahora se dedicará a pleno en su orquesta. El 'primo alcahuete' aún no supera la depresión y fue eliminado de ‘Reyes del show’.

¿César Távara ya no espera nada de Jefferson Farfán?

César Távara ya no desea más enfrentamientos con su primo Jefferson Farfán y aseguró que sus prioridades son su familia y su salud.

“Estoy en una revancha con la vida por todo lo que he pasado y enfrentado. Con Jefferson no he conversado. Primero soy yo, debo velar por mi salud, todavía sigo en tratamiento, pero más adelante se verá", dijo César Távara.

"Siempre le voy a desear lo mejor (a Jefferson Farfán). Mientras tenga a mi madre y mis hijos, me siento más que feliz, porque hubo momentos en los que me alejé de mi familia”, aseguró César Távara.

Tercer baile de Cesar Tavara

