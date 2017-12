Yahaira Plasencia: César Távara le manda tremendo misil a la salsera  [VIDEO]

César Távara afirmó que no le sorprende la falta de humildad que tiene Yahaira Plasencia y le recomendó que no celebre antes de tiempo, ‘porque todo lo que sube, cae’.



¿Sabes que Yahaira ha sido nuevamente acusada de plagio?

No me sorprende. Yo le deseo lo mejor, quiero trabajar tranquilo, en paz; pero que sea humilde y ojo que todo lo que sube, va a caer en su momento.



¿Por qué dices eso?

Ella está celebrando la caída de uno. Que no celebre mucho porque el karma existe. Y eso sí, le aconsejo que no se equivoque (conmigo), me estoy enterando de cositas por ahí, pero yo sigo haciendo lo mío.



¿Está hablando mal de ti?

Solo le digo que haga sus cosas bien, sin mencionar a nadie, porque uno de todo se entera.



Ricky Trevitazo la llamó ‘sobrada’ y dijo que cuando lo ve en un evento, ni lo saluda.

No es la primera vez. Yo creo que un segundo para decir ‘hola’ no te quita nada. La educación y la humildad están primero. (M.Casas)



César Távara como Oscar De León