El ‘sonero’ César Vega llegó a semifinales de El Artista del Año, pero su pase a la final dependerá de la decisión del público, ya que cayó en sentencia con Estrella Torres. Sin embargo, con la exposición que tiene en dicho reality su carrera musical tiene más exposición de la que se encontraba y cierre este 2021 de gran manera.

No obstante, César Vega habla con TROME y le cuenta sobre los proyectos que tiene para el 2022, donde para alegría de sus fanáticos en el extranjero hará una gira por Estados Unidos y Europa.

“La gira es para el otro año, probablemente para fiestas patrias en Estados Unidos. La de Europa, la cual está confirmada al cien por ciento será en junio y estamos tratando de cuadrar las fechas para no cruzarnos con la gira de USA. También se viene una gira Chile, Argentina, próximamente, aún no están confirmadas, pero ya se empezó las negociaciones para ir con la orquesta y brindar el show de César Vega”, manifestó ‘el sonero’ a Trome.

“En Europa estaremos en España, Francia e Italia, lo que está confirmado, y la productora que nos contrata está viendo las restricciones, ya que yo iba viajar este año, pero no se pudo por el aforo que era pequeño. Entonces, no era negocio para ellos por la capacidad de aforo, y se hizo otro contrato para el próximo año de ir a Europa, me encanta Francia, así que yo feliz”, agregó.

El disco de César Vega

César Vega nos reafirmó que su próximo disco está programado para salir el próximo año. “Al disco lo único que le falta es que le ponga la voz, porque está totalmente terminado con coros y música. El disco debe estar terminado para enero y en marzo probablemente sea el lanzamiento. De hecho, todavía no tiene nombre, y estamos viendo el tema de estrategias de como lanzar el disco”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR: