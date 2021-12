César Vega: “Esto es bastante tenso porque nadie está seguro en el programa” | ENTREVISTA

Este sábado se sabrá si el ‘sonero’ César Vega permanecerá en “El Artista del Año”, programa emitido a las 9:00 p.m. por América TV. Ojo, no la tendrá nada fácil, ya que lucha quedarse en el reality de Gisela Valcárcel ante Yahaira Plasencia y Claudia Serpa. Horas antes de su presentación, el salsero charla con TROME en exclusiva.

¿Cómo has manejado la sentencia en “El Artista del Año”?

Bastante tenso, de hecho quiero quedarme en el programa, ya que estas tres semanas que he convivido con todo el cuerpo de baile, los profesores y artistas ha sido muy bonito. Me gustaría quedarme por todo el buen ambiente que hay, pero esté sábado de hecho se va uno de nosotros. Aunque igual si se va alguna de las dos personas, dará tristeza porque pese a no convivir tanto y ese poco tiempo hemos hecho una amistad muy bonita.

¿Y cómo convives con tu problema de ansiedad tras estar en sentencia en “El Artista del Año”?

Así es, tengo problemas de ansiedad generalizada y convivo con eso desde hace 17 años. Entonces, en algunas ocasiones queda insomnio, estrés y algunas veces por mi obsesión de perfección. Eso hace que me estrese bastante y me jugó mal el sábado. Yo quiero que el público sepa que nosotros siempre tratamos de dar lo mejor para los televidentes que quieren ver un gran show.

¿Cómo ha sido la campaña para quedarte en el programa?

Hemos hecho publicaciones en todas nuestras redes sociales y hemos recibido bastante apoyo en cuanto a las votaciones. La gente es cariñosa y me quiere un montón. Estoy contando con el apoyo de todos ellos, y cada día me mostraron fotos y videos de la campaña que hacen a mi favor. Esto es bastante tenso porque nadie está seguro en el programa. De todas maneras, me estoy esforzando para que este sábado observen un nuevo desempeño de César Vega y se note que ando esforzándome bastante.

¿Con qué sorpresas le darás a tus fans este sábado en “El Artista del Año”?

Creo que no se puede decir, pero este sábado se viene algo con bastante sabor y sabrosura. De hecho tengo una presentación con Yahaira y Claudia, sin embargo, prometo que van a ver lo mejor de César Vega. Se trata de seguir aprendiendo y estoy ensayando hasta en casa para que todo salga a la perfección. A pesar de que me afecta mi peso y el tema de ansiedad, sin embargo, yo pongo el pecho y salgo a la pista para romperla.

¿Cierras de buena manera el 2021?

Todas las cosas que están pasando son muy buenas para mi carrera. De hecho, las oportunidades las hemos agarrado con el mismo humor de siempre. Estoy muy contento de estar en “El Artista del Año”, y feliz con los comentarios del jurado que siempre lo recibo con bastante respeto.

¿Por qué la gente debe votar por César Vega?

Porque todavía la gente no ha visto nada de César Vega, tengo cosas nuevas para entregarles. A pesar de tener cinco años de carrera, soy un artista nuevo que puede mostrar mucho más cosas aparte de cantar salsa, y que me gusta hacer todo tipo de música. Estoy practicando bastante con los temas que me dan.

Tuviste un gran gesto hacia Yahaira tras ganarle en el versus pediste un aplauso hacia ello, ¿esos gestos pocas personas lo tienen?

Yo todas las cosa que digo en televisión o cuando hablo con amigos siempre las digo con sinceridad. De hecho, a mi no me parece algunas cosas que las personas critiquen a una mujer. De todas maneras siempre he respetado no solo a Yahaira sino a todos mis colegas. Ese mismo día, hablé con ella y nuestro tema de conversación no fue el duelo, sino nuestras carrera musicales y lo que viene en el futuro. Aplaudo su talento y esto es una competencia, obviamente, quiero ir a ganador, pero más allá de eso, cuando se termina el duelo y luego no pasa nada,

