César Vega: “El otro año empezamos a lanzar el disco de temas propios”

César Vega viene destacando en El Artista del Año, ya que con su calidad vocal y movimientos en el escenario, le ha permitido que tenga buenos puntajes y siga luchando el título. No obstante, ‘El Sonero’ hace una pausa a sus ensayos para charlar con TROME sobre sus retos venideros como cantante.

¿Cómo ha sido tu vida durante esta pandemia?

Esto de la pandemia, yo me creí que esto iba a durar tres meses. Primero 15 días y luego tres meses, pero ninguno de los músicos o que se dedica al rubro artístico pensó que iba a durar tanto. Yo pasé por un mal momento anímico, sufro de ansiedad, pienso que la gente lo sabe como los fans, pues siempre tanto de hablar y apoyar a las personas que sufren de este problema al igual que yo. Tuve algunos momentos, de mi vida en pandemia, donde me sentía bastante triste y nostálgico por esto. Obviamente, que es importante lo económico y algunos proyectos a futuro que uno siempre tiene. Para mí, no cantarle al público, es complicado, ya que es como estar con mi familia, me siento bien, y no realizarlo durante más de un año, imagínate como una persona que te dice eso, se puede sentir. Gracias a Dios los conciertos se están volviendo a reactivar y me he reencontrado con mi público en diferentes lugares, y ha vuelto este semblante de César Vega que había antes de la pandemia, con el apoyo de mi familia, mi pequeña hija, mi madre y al lado de ellos, uno ha sabido sobrellevar los malos ratos que esta pandemia viene dejando.

Por esa misma obligación que tienes de ser padre, ¿imagino que te frustro esa calidad de vida que le podía dar en pandemia?

Sí, por supuesto. Como te manifiesto, más allá del tema económico que también la pasamos mal, era estar cerca al público, de poder cantarles, ya que todos los proyectos lo paramos totalmente. Sobre todo ver tanto músicos y cantantes que han perdido, todo lo que han invertido, y ver personas que fallecieron. Todavía me queda la nostalgia al hablarte de esto. Gracias a Dios, mi familia no ha pasado esto, pero gente de mi entono ha perdido familiares y ha sido terrible.

Has pasado por varias orquestas, ¿te imaginaste tener todo este éxito como cantante?

En realidad, yo siempre tuve bastante en mí, créeme que cuando yo era niño sentía en mi corazón que estas cosas en algún momento iba a pasar, sin embargo no iba a pasar solas, ya que me he esforzado bastante, fui perseverante y empecé en Huacho con la orquesta Son de la Calle en el año 2012, a cantar salsa, debido a que mi papá, me recomendó con el director de la orquesta. Luego, el sexteto La Chola Caderona, que es el género de la salsa dura, que es la salsa añeja, y luego di el paso a la orquesta Camagüey, que estoy bastante agradecido con el señor Adolfo Menacho, director y dueño, pero siempre se supo que en algún momento quería ser solista. Entonces, en el año 2015 -2016 se me cumplió ese gran anhelo. Estoy seguro de que con la bendición de Dios y perseverancia que siempre he llevado en mi carrera, lo voy a cumplir.

Esos sueños sería la internacionalización

Uno de los sueños de cualquier artista es internacionalizarte. Es una de mis metas también, yo creo que hay que trabajar demasiado para eso. No es nada fácil, sin embargo, me voy a esforzar bastante para que mi público pueda ver otra faceta de César Vega, y que todo el mundo sepa que yo vengo de Huacho, amo al Callao con mi corazón y que represento al Perú.

¿Qué recuerdos de Huacho?

Muchas cosas hermano, casi toda mi vida, Todos mis recuerdos bonitos y tristes son de ahí de Huacho, La otra alegría es haber tenido mi hija que lo viví acá en Lima, y que siempre la llevo a Huacho para que conozca mi pueblo y contemple lo lindo que es. Yo vivo allá en una quinta, y tantas cosas que uno de niño se acuerda lo que te enseñaron tus tíos. Mis padres me criaron, tengo unos tíos que siempre me cuidaron, a la vez la perdida de mi papá como mi bisabuela, que es mi estrella y abuelo. Viajo bastante seguido a Huacho junto a mi hija y la pasamos muy bien.

¿Hace cuánto tiempo partió tu padre?

Mi papá partió en el año 2016 y de hecho hasta ahora me quiebro cuando habló de él. Ha sido uno de los golpes más fuertes que he recibido en mi vida, perder a mi padre, un cantante fabuloso, todavía no le llegó a la mitad de lo que él hacía cantando. Al igual que mi madre me enseño valores y perseverante en cada una de las cosas que yo quiera hacer. Me queda recuerdos de mi padre de lucha y humildad, Él era como un Héctor Lavoe, la gente lo quería bastante y era real.

¿Qué se viene para la carrera de César Vega?

Estoy trabajando un EP que todavía no le he puesto nombre, pero que con este EP nos vamos a despedir de los covers que hemos realizado. De hecho solo falta grabar un tema, y tuve un lanzamiento de “Ya Lo Sé Que Tú Te Vas”, que tiene muchas vistas en menos de dos meses. Ahora, se viene un último cover y el otro año empezamos a lanzar el disco de temas propios de César Vega y la nueva era que se viene en mi carrera.

¿Sé puede saber la canción del último cover?

Aún no me permite el director del videoclip, la letra es bastante fuerte y las personas que tengan ganas de llorar van a hacerlo al oír esta canción.

Entonces, ¿ahora quieres mostrar una nueva identidad como solista dejando los covers?

Yo soy una persona que cree que todos los cantantes tenemos que tener una identidad. Cuando uno inicia una carrera, lo primero que haces es covers y está muy bien. Yo he recibido muchas críticas por esto, algunos colegas también, pero no tiene nada malo, la idea es seguir, como a ti mejor te parezca, porque cada uno tiene su manera de llevar su carrera. Yo empecé con covers, no obstante en algún momento tenía que llegar a su fin, y este año es la despedida en producción, porque en presentaciones tocaremos algunos. Lo más importante es trabajar en el disco que va a venir con mucha sabrosura.

¿Y cuándo sale el disco?

Nosotros tenemos previsto que salga el disco en marzo. Este disco lo estamos trabajando desde el año 2019, casi a fines del 2018, sin embargo, no todo tiene que salir al instante. Yo tengo un tema de navidad del 2018, que se llama “Ya no creo en ti” y que ese tema yo lo quería cantar desde el 2012 con “Son de la Calle”. Siempre hay un momento para lanzar algo, y pienso que llegó el momento de César Vega que lance temas propios, y que escuche la primera parte de la canción identificándome. Tengo mucha fe de que se pueda realizar teniendo una propia identidad con mi música.

¿Este nuevo disco va a ser de salsa?

Por supuesto, pero yo no descarto ningún tipo de música. He hecho una colaboración con el maestro Tito Manrique, que ganó una gaviota de plata, e hicimos un landó, un tema “Te amaré” del Gran Combo, que la pueden oír por YouTube. Si yo me siento preparado, estoy dispuesto a hacerlo. Si es de mi gusto y agrado lo hago. Además, tú sabes que esto es un negocio para ambos como no hacerlo.

¿Alguna gira por hacer?

El otro año tenemos una gira para Europa, vamos a visitar 6 países por ahí, También tenemos prevista una gira a Estados Unidos, si no es a fin de año será el otro año con seguridad.

