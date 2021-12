César Vega: “Luego que pase toda esta situación con Suu (Rabanal), espero que volvamos a reencontrarnos en nuestro nidito de amor”

Este sábado es la gran final de El Artista del Año, donde César Vega, ‘El sonerito’ se encuentra en sentencia junto a la salsera Yahaira Plasencia y uno de los dos no pasará a la ronda final. para disputar el trofeo.

Tras encontrarse con una intensa cantidad de horas de ensayo para alzar la copa, César Vega analiza estos días de trabajo y cuenta la estrategia para lograr el objetivo de levantar el título de El Artista del Año.

Estamos en la gran final de El artista del año, ¿cómo van tus ensayos?

Estoy esforzándome un montón, estoy muy emocionado y con ganas de entregarlo todo en la pista. Sé que todas las semanas me han criticado por mi baile, reconozco que me falta soltarme un poco y perder los nervios, pero me he guardado un poquito de cada semana para la gran final, así que mi baile de salsa estará increíble. Este sábado voy con todo, voy a bailar como nunca lo he hecho, daré una buena presentación para mi público y para que el jurado me ponga un buen puntaje. Que mis compañeros estén atentos, porque César Vega está por levantar la copa de El artista del año.

¿A quién traerás de refuerzo para tu show final?

Será una gran sorpresa. ¿Suu? No, estuve pensando en traerla, pero ella no aceptó porque el tema todavía está un poco tenso, y no es momento de meter más cámaras en mi familia. Va a tener que pasar bastante tiempo para que nosotros volvamos a hablar de nuestra relación o a repetir estas cosas en televisión, porque nos cuesta bastante, pero también comprendemos que la gente quiere saber sobre nosotros, porque nos quiere y agradecemos ese cariño.

Si este sábado levantaras la copa de El artista del año, ¿a quién se lo dedicarías?

Si levanto la copa de El artista del año, le dedicaría el triunfo a mi hija, quien es el motor más importante en mi vida y de mi carrera. Ella es el motivo por el que me esfuerzo para estar en El artista del año. He vuelto a renacer con El Artista del año y, por eso, mi triunfo también se lo dedicaría a las personas que me apoyaron durante la pandemia, y a los que me abandonaron, también, porque me di cuenta de quienes realmente son mis amigos, y quienes se quedaron conmigo hasta las últimas.

Estás en sentencia junto a Yahaira Plasencia, y uno de los dos no llegará a la ronda final...

Yahaira, este sábado puedes volver a tropezar, pero esta vez conmigo, porque la presentación que estoy preparando para la gran final está increíble. Yahaira, prepárate porque César Vega viene con todo. Ella tiene la presión de hacer una buena presentación, sin embargo, puede ser un poco difícil, después de que la semana pasada sufrió ese tropezón, igual, ella tiene su fuerte es el baile, es lo que la renace en el escenario.

Luego de que la semana pasada Suu Rabanal y tú confesaran en el programa, cada uno a su manera, que se siguen queriendo, ¿cómo van las cosas entre ustedes?

Todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar del tema, y como no vivimos juntos hace bastante tiempo, no se ha dado la oportunidad de salir. Pero mi familia está siempre en mi corazón, yo siempre menciono a mi familia porque es lo más importante, luego que pase toda esta situación, espero que volvamos a reencontrarnos en nuestro nidito de amor. Mi sueño más importante es ser un gran padre y ser una buena persona, ya lo demás se lo dejamos al tiempo, el tiempo es el mejor consejero.

MÁS INFORMACIÓN: