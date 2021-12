César Vega vivió un momento incómodo en la última gala de ‘El Artista del Año’ cuando Gisela Valcárcel le consultó por su relación sentimental con Suu Rabanal, vocalista de la orquesta Son Tentación. El cantante no supo qué decir y se mostró nervioso en todo momento.

Si bien no confirmó que su romance con la madre de su hija marcha todo bien, tampoco confesó que se encuentran separados. Sin embargo, el salsero precisó que en toda relación existen los altos y bajos y que su mayor motivo es su pequeña de 4 años Azul.

En esa línea, remarcó que sigue enamorado de Suu, pues lo que siente por ella no se acaba de la noche a la mañana. El salsero dejó entrever que la estaría pasando mal en ese aspecto de su vida.

“El amor no se acaba de la noche a la mañana, de hecho nunca he hablado de estos temas, pero estoy preparado para hacerlo. Yo siempre he dicho que todas las relaciones tienen altos y bajos, pero siempre se puede llegar a solucionar sería muy bueno para mi vida”, precisó.

Asimismo, César Vega no dudó en elogiar la complicidad que tiene con Suu Rabanal, recalcando es una increíble persona. Según dijo, los problemas siempre existirán, pero solo depende de ellos que lo solucionen.

“Tú sabes que la otra persona es increíble, Suu es una persona increíble, yo no he podido conocer a una mujer tan increíble como ella, siempre existen los problemas y si hay solución con la bendición de Dios pues se camina para adelante”, manifestó.

CÉSAR VEGA INVOCA A SUU A ‘EL ARTISTA DEL AÑO’

Al ser consultado si su aún pareja Suu Rabanal podría ser una refuerzo para él si es que cae en sentencia en ‘El Artista del Año’, César Vega respondió que sería muy feliz si ella decide apoyarlo en el reality de América TV.

“Por supuesto, nosotros tenemos una relación muy bonita, nosotros somos padres de una niña increíble, es el amor de mi vida y sé que de ella también la luz de sus ojos. Ella estaría dispuesta a apoyarme si es que así lo quiere o si el destino lo dice. Yo muy feliz que ella pueda ayudarme y no perderme ningún versus. Sí, estoy enamorado, todavía hay amor, sino imagínate, uno ya toma otras decisiones o sigue su camino”, sentenció.