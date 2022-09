OLVIDÓ A SUU RABANAL. César Vega sorprendió a sus seguidores de Instagram con una romántica publicación con Kamila Callegari, una chica reality del nuevo programa de Willax, Esto es Bacán. Con el post, el salsero oficializó a la joven modelo como su pareja.

En la imagen, se les puede ver tomados de la mano, mientras suena como fondo el tema ‘Eres mi religión’ de Maná. “Apareciste en mi vida y curaste las heridas”, dice la canción, mientras ellos muestran su amor abiertamente en redes sociales.

Samuel Suárez, de Instarándula, comentó la noticia y compartió el mensaje de una de sus seguidoras, quien recordó que hace unos meses, César Vega estuvo en el show de Gisela Valcárcel y mostró su intención de reconquistar a la madre de su hija, Suu Rabanal.

César Vega oficializa a Kamila Callegari

CÉSAR VEGA QUERÍA VOLVER CON SUU RABANAL

En diciembre de 2021, César Vega estaba en la final de El Artista del Año y confesó, en declaraciones para la prensa, que no cerraba la posibilidad de retomar su relación sentimental con la madre de su hija. El salsero aseguró que la seguía queriendo en el reality de Gisela.

“Todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar del tema, y como no vivimos juntos hace bastante tiempo, no se ha dado la oportunidad de salir. Pero mi familia está siempre en mi corazón, yo siempre menciono a mi familia porque es lo más importante, luego que pase toda esta situación, espero que volvamos a reencontrarnos en nuestro nidito de amor. Mi sueño más importante es ser un gran padre y ser una buena persona, ya lo demás se lo dejamos al tiempo, el tiempo es el mejor consejero ”, dijo hace más de seis meses.

