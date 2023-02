PAPELÓN. El salsero César Vega enfrenta fuertes problemas con la justicia luego que fuera detenido por dos días en la comisaría de Miraflores, tras manejar en completo estado de ebriedad y realizar maniobras temerarias a las 5:40 a.m. del sábado 4 de febrero con su auto Mercedes Benz. El programa de ‘Magaly TV La Firme’ emitió el informe y el cantante pidió perdón.

“ Perdón. Hay veces en la vida donde uno la pasa mal, pierde un poco el rumbo y comete errores, yo cometí uno del cual me arrepiento . Mi juventud, mi inexperiencia y mi irresponsabilidad me jugaron una mala pasada y no busco excusa alguna para remediarlo, al contrario, estuve siempre dispuesto a afrontar cada uno de mis errores desde que decidí ser cantante o como algunos me llaman “un personaje público”, escribió en un extenso post en su Instagram.

La expareja de Suu Rabanal, integrante de Son Tentación, pidió también perdón a su familia por ser vinculadas a las malas acciones que comete. Según dijo, ha recibido apoyo moral de sus pocos amigos y seguidores manteniéndolo más fuerte que nunca.

Cabe precisar que César Vega se resistió a pasar el dosaje etílico con efectivos policiales, sin embargo, ante la insistencia se comprobó que tenía 1.89 centrígramos del alcohol.

César Vega se pronuncia tras detención. Foto: Instagram

CÉSAR VEGA DICE QUE JAMÁS HUYE DE LAS AUTORIDADES

En su relato, César Vega aseguró que quiere empezar de nuevo tras las vergonzosas imágenes que compartió el programa de Magaly Medina, donde aparece esposado y detenido en la comisaría. Manifestó que pide una nueva oportunidad para enmendar sus errores.

“ En cuanto al tema sobre mi aparición en algunos programas del medio y prensa escrita quiero expresar que siempre estuve a disposición de lo que dicta la ley y las autoridades que merecen todo el respeto de mi parte y hoy que estoy en casa en medio de un shock y un profundo arrepentimiento por mis actos puedo darme cuenta de que detrás del artista que ustedes conocen hay un ser humano de carne y hueso que comete errores el cual he venido afrontando poniéndome a disposición de las reglas las cuales acepté enteramente y estoy de acuerdo que deben ser cumplidas para que nosotros como sociedad sigamos avanzando”, sentenció.