En la primera gala, El ‘Sonero’ César Vega, quien es uno de los intérpretes que más ha crecido durante los últimos años en talento y popularidad, se lució en El Artista del Año cantando “El día de mi suerte” de Héctor Lavoe. Ahora, en esta segunda presentación, según le contó a TROME en una entrevista exclusiva promete que dejará asombrado a todos, ya que es un género totalmente diferente a la salsa.

¿Cómo te has sentido en estos días de convivencia en El Artista del Año?

Para mí fue una sorpresa cuando me hicieron la propuesta de poder ingresar a este programa que siempre le he tenido un respeto y que siempre quise estar, ya que en anteriores temporadas la gente, siempre me decía que me quería ver ahí, y fue una alegría recibir ese mensaje y esa propuesta de estar. Solo dije que sí, y estoy contento porque es un gran programa. Estoy contento con la producción, con el trato de Gisela Valcárcel le da a los artistas. De hecho tuvimos una reunión con ella hace algunos días, con todos los participantes, y la verdad que tiene una calidad de persona increíble al igual que toda la producción de GV producciones que nos ha tratado súper bien.

¿Y sientes presión de llegar a la final y ganar el título de El Artista del Año

Sí, por supuesto. Es uno de mis anhelos que tengo es de llegar a la final y levantar la copa de El Artista del Año. De hecho, la presión me la doy yo mismo, porque de igual manera siento que la gente gane o no gane la competencia, me van a seguir queriendo igual y apoyando mi carrera. De todas maneras, siempre he tenido el apoyo del público que es bastante fiel, pero hablando de esa presión que yo me pongo, es algo nuevo para mí estar en una pantalla tan grande y un escenario tan imponente como es “El Artista del Año” para mí de bastante presión porque quiero hacer las cosas bien. Además, están incluyendo el baile y la actuación, Bueno solo tengo que prepararme para poder hacer un buen espectáculo.

Lo que dijo Deyvis Orosco que el Artista del Año tenía que saber cantar, tener un buen manejo escénico y actuar

Así es. Estamos ensayando todos los días por varias horas. Como lo manifestó el jurado, en mi primera presentación faltó un poco de baile, sin embargo, yo estoy preparándome para que este sábado toda la gente pueda ver el potencial que yo puedo dar no solamente en canto, sino en baile y actuación. En cualquier reto que me pongan en “El Artista del Año”.

Tú eres salsero, ¿Cómo te va con los otros géneros de música?

Mira, yo me siento bastante preparado para cualquier reto. De hecho, este sábado va a ser totalmente diferente, probablemente algo que la gente no pensaría que César Vega pudiera cantar o desenvolverse en el escenario como en la salsa. Este sábado me han hecho salir de mi zona de confort para poder hacer un tema de baile e incluyendo algunas otras cosas, ya que estoy practicando bastante como te repito es algo nuevo para mí, y me estoy esforzando bastante. De hecho en los ensayos me estoy esforzando bastante y he mostrado que puedo realizar este reto. Solo queda esperar este sábado para que la gente pueda ver todas las ganas que le voy a poner a esta próxima gala.

Pero estar en el Artista del Año, ¿te da exposición como artista?

Siempre es importante para un artista poder desenvolverse en un programa como este, ya que es un programa de talentos. Este tipo de formatos hace que el artista crezca y salga de su zona de confort. Vamos a ver este sábado a un César Vega no haciendo salsa, sino cantando otro género. Eso de alguna manera hace que el artista siga creciendo y más allá de la audiencia que tenga el programa o de levantar la copa. La idea es aprender bastante y llevarse un buen recuerdo del programa, ya que contamos con coach de canto y baile. De eso se trata la carrera de un artista de seguir creciendo y de aprender.

¿Quiénes son tus entrenadores en El Artista del Año?

Mi coach de baile es Raúl Romero y de canto es la fenomenal Isabel Iñigo, Imagínate a los capos que tengo y que me está poniendo en línea para poder tener buenas presentaciones en las próximas galas.

¿Eso te va a ayudar para crecer como artistas y romperlo en tus shows?

Este programa más allá del premio o de todas las cosas bonitas que te puede brindar, yo creo que uno de las cosas más importantes es el aprendizaje que uno puede obtener de ahí. Imagínate con los entrenadores que tengo obviamente le van a sumar a lo que se venga para César en el futuro, y yo totalmente contento de aprender. Si se trata de aprender, se abren todas las puertas del corazón de uno.

Finalmente, ¿cómo es la relación con tus demás compañeros de “El Artista del Año”?

La convivencia con los chicos es increíble. De hecho, no todos somos amigos. Por ejemplo, yo tengo un acercamiento con Yahaira Plasencia porque he compartido con ella en su concierto de pandemia y con Estrella Torres, pero no conocía personalmente a Rubí Palomino, que tiene un talento increíble o Elías Montalvo. Todos tienen un talento increíble y la convivencia está bonita. Estamos ensayando durísimo porque todos nos queremos llevar la copa, pero para eso hace falta esforzarse.

