El sonero César Vega cayó nuevamente en sentencia en una nueva edición de “El Artista del Año” y hace un análisis de la sentencia, en la cual se enfrentará a Estrella Torres por el pase a la final del reality que se emite todos los sábados por América TV.

Este sábado llegamos a la semifinal de El artista del año, ¿cómo te sientes?

Estoy un poco triste porque volví a caer en sentencia. Quiero llegar a la gran final y me estoy esforzando bastante, pero pase lo que pase, voy a romperla este sábado. Solo quiero estar concentrado en mi presentación de este sábado, para poder salir de sentencia, sé que todos quieren levantar la copa.

Llegas a sentencia junto a Estrella Torres, ¿qué opinas de ella?

En cada una de las presentaciones de Estrella, he conocido un poco más de su talento, ella es una artista increíble. Estrella pone nervioso a cualquiera, por el talento que tiene y la confianza que demuestra en el escenario, pero yo entregaré todo para salir de sentencia. Ella tiene una gran cantidad de seguidores, y está moviendo sus redes un poco más que yo, y eso me puede jugar en contra, sin embargo, estoy preparado para hacer una buena presentación este sábado.

¿Crees que, quizá, la cantidad de conciertos que tienes durante la semana, estaría afectando tu voz y, por ende, tus presentaciones?

Sí, pero no me gusta comentarlo, porque eso sería excusarme, y un cantante tiene que estar preparado, justamente, para todo. Pero, es claro, esto te juega en contra. Y, también, en lo emocional, no estuve pasando por unas semanas tan buenas, y eso me ha afectado bastante en mis presentaciones. Sin embargo, no suelo hablar de esto, porque un artista es un personaje que tiene que pararse y olvidar absolutamente todo cuando está en el escenario, como dice el refrán, “no le temas a las piedras del camino, porque el camino son esas piedras”.

Y esta semifinal llegas con un refuerzo, se rumorea que podría ser Daniela Darcourt, quien es tu amiga y tiene experiencia en El artista del año, ¿es verdad?

Daniela sería un excelente refuerzo, ya hemos cantado juntos en varias ocasiones, nos comprendemos bien en el escenario, y eso es importante. Siempre he pensado que hay cantantes que congenian mejor, y ese es mi caso con Daniela, nosotros congeniamos excelente en el escenario. Si ella aceptara apoyarme en mi sentencia, yo estaría contento, porque se sabe de su talento.

Si te vas del programa, ¿qué te llevas?

Para mí es algo nuevo estar frente a muchas cámaras, yo nunca he estado en una competencia tan grande como El artista del año, y es una experiencia que guardaría para toda la vida, no es algo que se desvanece con el tiempo. Cuando entras a un programa de concurso, encuentras talentos increíbles, y he compartido con grandes artistas. Estar en El artista del año es una experiencia que podría comparar con las experiencias que viví al inicio de mi carrera, donde compartí con los grandes de la salsa.

Cambiando de tema, luego de tus declaraciones sobre tu relación con Suu Rabanal, ¿ustedes dos conversaron?

Ambos tenemos las cosas claras, si le preguntan a Suu sobre nuestra relación, va a decir lo mismo que yo declaré. Cuando dije que la seguía amando, fue verdad, no tengo porqué ocultar mis sentimientos, ella es una excelente persona y madre. Sin embargo, no puedo negar que no estamos pasando por un buen momento hace algún tiempo.

