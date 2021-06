Isabel Acevedo aseguró que Christian Domínguez es un tema que le ‘aburre’ y restó importancia a las declaraciones de Pamela Franco, quien dijo que ella ‘es como un zancudo que quiere hincar e hincar’ y hasta la llamó ‘monstrito’.

Isabel, Pamela Franco dijo que te estás pasando de la raya al hablar de Christian Domínguez y que eres como ‘un zancudo que quiere hincar e hincar’. Incluso, afirmó que Christian creó un ‘monstrito’. ¿Qué opinas?

No tengo nada que opinar. Si en algún momento hablé sobre el tema de ‘facturar’, me refería a mi trabajo en mi salón y porque siempre que salgo en un programa de televisión hablo de mi empresa, y también porque estoy trabajando con los chicos de la orquesta ‘Zona Libre’.

Tú estás enfocada en tus negocios…

Cada vez que me has preguntando del tema de Domínguez siempre te he respondido que no hablo de él, porque no me genera nada y no atrae cosas positivas. Es un tema tan pasado, ya aburre a la gente y a mí también me aburre seguir tocando el tema. Prácticamente es un año y medio, casi dos (de su separación). Estoy enfocada en mi trabajo, en seguir creciendo y estoy agradecida con Dios porque me está yendo bien, mi salón ‘Bella Studio’ acaba de cumplir dos años y seguimos creciendo.

¿Crees que fue desubicado las declaraciones de Pamela Franco?

Bueno, cado uno tiene su opinión, yo estoy tan enfocada en mi crecimiento personal que nada me va a desviar de todo lo que estoy avanzando. Estoy feliz, contenta y muy tranquila.

