NO LO PASA. Isabel Acevedo ha defendido a su pareja Rodney Rodríguez luego que Magaly TV La Firme compartiera semanas atrás imágenes de él juergueando con otras mujeres en Estados Unidos. Ante esto, la madre de ‘Chabelita’ fue consultada por el ‘electricista’, pero no tuvo tan buenos comentarios.

“ A mi mamá nunca le ha caído nadie, ella piensa que me voy a quedar con ella toda la vida, pero le digo que no . Yo en algún momento me tengo que ir de mi casa, es celosa, tengo que independizarme”, inició diciendo la expareja de Christian Domínguez.

Sin embargo, Doña Rosa, al ser consultada por Rodney Rodríguez, dejó entrever que no lo preferiría como pareja de su hija. “¿Le cae el nuevo novio de Chabelita?”, le preguntó la reportera de ‘Amor y Fuego’

“Que te diga eso mi hija, bueno, ahí vamos. Al final la que se va a quedar con él es ella, no yo. Es una decisión de ella, pero como mamá quiero lo mejor . Ella es una mujer joven, recién está conociendo. Es una pareja prematura, tienen muy poco tiempo como pareja. Ya no va a salir de viaje, se va a dedicar a trabajar”, acotó.

TROME | Madre de Isabel Acevedo sepulta a novio ‘electricista’

MAMÁ DE ‘CHABELITA’ HABLA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

La mamá de Isabel Acevedo también se refirió a Christian Domínguez, la expareja de su hija y acusado de infidelidad en su momento.

“No le guardo ningún resentimiento, los que guardamos resentimiento nos va mal, entonces todo ok, a Isabel le está yendo muy bien, ella ha sabido perdonar”, puntualizó.