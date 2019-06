'La Chama' dice que Milena tiene rabo de paja, tras llamarla 'la incondicional' de Nicola Porcella

La modelo venezolana Alexandra Méndez, ‘La Chama’, aseguró que Milena Zárate la critica porque así ‘tiene para comer’, al llamarla ‘la incondicional de Nicola Porcella’.

“Ella ( Milena) necesita comer, tiene que facturar, por eso habla de mí. No me conoce, no sabe cómo son las cosas y dice cualquier cosa para figuretear. Finalmente, su opinión no me importa”, precisó.

Luego, detalló que no tendría mucha moral para criticarla porque es una mujer escandalosa.



“Todo el mundo sabe cómo es ella, es una escandalosa, hay que recordar todas las cosas que hizo, que no se olvide de su vida pasada porque tiene ‘rabo de paja’”, añadió ‘La Chama’.

Sin embargo, Milena Zárate no se quedó callada.

“Bueno, yo solo he dado mi opinión respecto a las cosas que se ven, y repito que ella aparece como una mujer dolida atacando a Romina Lozano y que mendiga amor al afirmar que está enamorada de Nicola, pero él ni caso le hace”, señala la colombiana.

Dijo también que no tiene problemas con que la conozcan como escandalosa, pero no por meterme con medio Perú.

“Soy sincera, digo las cosas de frente. Prefiero que me digan escandalosa, pero no que me metí con medio Perú, jamás me han visto con uno y con otro”, agregó Milena.