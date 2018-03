Alexandra 'La Chama' se peleó con la 'Carlota' en TV y ahora lo hace con Natalia Otero [VIDEO]

Pese a la indignación, Alexandra Méndez, mejor conocida como 'La Chama' volvió a aparecer en 'Amor de Verano'. Recordemos que durante su última invitación, la venezolana se retiró indignada del set por la forma como la había tratado 'La Carlota', personaje interpretado por Carlos Vílchez.

En su última visita, 'La Carlota' fastidió en todo momento a 'La Chama', cada vez que ella opinaba sobre algún tema de la farándula nacional. Por ese motivo, Alexandra Méndez optó por retirarse en pleno programa ante la mirada sorprendida de todos.

En declaraciones a la prensa, Alexandra Méndezindicó que se sintió 'mortificada' por la actitud que tuvo Carlos Vílchez con su personaje y que, parecía, él tenía algo en su contra y que lo dejaba ver con su personaje, la 'Carlota'.

“No me fui llorando, pero sí un poco incómoda. Es que yo voy a los canales porque me invitan para pasarla bien. Los comentarios

de ‘La Carlota’ estaban fuera de lugar. A veces, uno no tiene

que disfrazarse para decir las cosas que realmente siente y me

parece mal que él (Vílchez) no tenga los pantalones para decirme lo que piensa y se ampare en su personaje”, dijo La Chama.

La venezolana se retiró de "Amor de Verano"

Por eso, sorprendió ver este martes a Alexandra Méndez hacer un enlace en vivo con 'Amor de Verano'. La 'Chama' se encontraba en una conocida cevichería desde donde haría 'cherry'. Sin embargo, las cosas no salieron nada bien.

En primer lugar, Carlos Vílchez decidió salir del set y sentarse cerca a la producción sin el micrófono para, posiblemente, no molestar a 'La Chama' con su presencia. Sin embargo, quien sí la encaró por reaparecer en el programa donde dijo se sintió incómoda, fue Natalia Otero.

La recordada 'payasita' no dudó en decirle en su cara a La Chama que la bronca que tuvo con La Carlota en pleno programa la ayudó a que marcas de restaurantes la llamaran para facturar. Eso no fue del agrado de la venezolana, quien repitió el 'cherry' más fuerte y sin importarle que Natalia Otero esté hablando.

"Después del escándalo, está bueno porque ahora estás facturando gracias a algo que pasó con Carlos.(...) No soy sarcástica, soy realista. ¿Estás facturando después del escándalo o no? Eso es ser realista, no sarcástica", dijo Natalia Otero.

Cada vez que la argentina hablaba, La Chama mencionaba el 'cherry' del restaurante para interrumpirla. Por ese motivo, el enlace en vivo con el programa de Tilsa Lozano terminó abruptamente pues nadie tenía nada que decirle.

La Chama y Natalia Otero

