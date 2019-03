'La Chama' reveló que Jefferson Farfán quiso morderle una nalga y que arrochó a Christian Cueva porque era casado

Alexandra Méndez, la ‘Chama’, estará en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y contará sus experiencias con Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Christian Cueva y Nicola Porcella.

La ‘Chama’ contó que conoció el ‘búnker’ de ‘Foquita’ y que el delantero del Lokomotiv quería ‘morderle’ la nalga. Además, que pasó Navidad con el ‘Depredador’, quien le comentó que había terminado su relación con Alondra.

También revelará que Christian Cueva le escribía y le insistía para conocerla, pero que lo ‘choteó’ por ser casado.



‘SI ME CITAN DIRÉ LA VERDAD’

Por otro lado, la modelo venezolana precisó que dirá ‘la verdad’ sobre la fiesta en Asia cuando sea citada por las autoridades.



“Todos queremos que se aclare este tema, hay cosas que ni han salido. Si me llega la citación de la justicia, diré la verdad, todo lo que vi, sin suponer nada. Escuché que Faruk estará en el sillón rojo, ojalá sea así”, sostuvo.

En otro momento, puso en duda las declaraciones de ‘Poly’ Ávila en el programa de Ortiz.



“A ella le debieron preguntar si había consumido ‘M’ y no si era consumidora de drogas. En la televisión muchas hemos quedado mal por lo que dicen otros, pero lo que vale es la ley”, añadió.

‘UN CABALLERO NO TIENE MEMORIA’



En tanto, Nicola Porcella aseguró que un ‘caballero no tiene memoria’, al ser consultado por la participación de la ‘Chama’ en ‘El valor de la verdad’, donde le preguntan si tuvo intimidad con él.



“Un caballero no tiene memoria. No puedo hablar de esas cosas, ya me habían contado (que estaría en el sillón rojo), pero no sabía qué le habían preguntado”, sostuvo Porcella en comunicación telefónica con ‘Mujeres al mando’.