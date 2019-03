La Chama se disculpa con la esposa de Christian Cueva: "Lamento la situación que está viviendo" | VIDEO

Lo lamenta. Alexandra Méndez la 'Chama' remeció el último sábado la farándula nacional al hacer fuertes revelaciones en El Valor de La Verdad. Sin duda alguna, la que más llamó la atención fue cuando contó que Christian Cueva la estuvo afanando hace unos meses, luego que su esposa Pamela López diera a luz.

Días después, la propia pareja del futbolista envió un extenso mensaje a través de sus redes sociales explicando que ella estaba tranquila centrándose solo en sus hijos y aclarando que cada uno es responsable de sus actos.

Pero Christian Cueva también decidió pronunciarse. El futbolista del Santos optó por contestar algunos mensajes en redes sociales y anunció que tomará medidas legales contra la venezolana, pues considera que nadie puede hablar si pruebas.

Durante una entrevista con Magaly Medina, Alexandra Méndez habló de las revelaciones sobre Christian Cueva. Según la Chama, lamentó que la emisión del programa El Valor de la Verdad coincida con el difícil momento que atraviesa Pamela López con su nuevo embarazo.

"Yo lamento mucho eso porque yo no sabía que estaba en esta situación que está pasando (riesgo de embarazo) y lo lamento mucho porque se ve que es una linda persona. Estuve viendo su Instagram y vi que es una excelente mujer y lamento toda esta situación por ella. Lo lamento todo por ella", expresó la Chama.

Además, la modelo explicó por qué no le contó todo a Pamela López cuando le escribió por Instagram. Según Méndez, ella vio las redes de la esposa de Christian Cueva y se dio con la sorpresa de que acababa de dar a luz. Por eso, solo le envió el mensaje al futbolista de que le había escrito a su pareja.

"Cuando yo vi su Instagram yo vi que acababa de dar a luz y me dio como cosita decirle todo y dije: 'mejor no le digo nada'. Entonces solo le mandé la captura de pantalla a él. Ahí me dejó de molestar y todo quedó ahí. Y yo no le dije nada a ella porque acaba de tener un niño. No me iba a sentir bien. Yo preferiría dejar este tema aquí porque lamento la situación que ella está viviendo", manifestó la Chama.