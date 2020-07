El conocido cómico Miguel Barraza salió al frente para responder luego de haber sido captado saliendo de un hotel junto a al llamada Kim Kardashian del óvalo de Santa Anita, Paloma de la Guaracha. En una entrevista con Carlos Galdós, el popular ‘Miguelito’ Barraza dijo que cree que fue pepeado y cuando se levantó ‘ya estaba hecho’.

Miguel Barraza brindó una entrevista para Carlos Galdós en su programa ‘Galdós en Capital', en la misma respondió a todas las interrogantes que dejó el ‘ampay’ con Paloma de la Guaracha, emitido en Magaly TV, La Firme.

“Yo a las 3 de la mañana ya no me acuerdo porque creo que me han dado una pepa. Yo me he levantado a las 7 de la mañana y y ‘ya estaba hecho’. Después de tiempo”, manifestó Miguel Barraza en Galdós en Capital.

MIGUEL BARRAZA CONTÓ QUÉ PASÓ CON LA TORTA

En la entrevista, Miguel Barraza también contó que pasó con la torta que llevaba en las manos, al momento del ‘ampay’. “Creo que se la regalé a las tombos (policías), que me llevaron a mi casa”, manifestó.

“No pasó nada. Todos los políticos que se llevan la plata, no les dicen nada y a mi que me llevo a una vieja.....”, reclamó Miguel Barraza.

“Si no hacemos cosas un poquito malcriaditas, Magaly (Medina) no come”, finalizó el destacado cómico nacional, en esta entrevista.

