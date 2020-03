‘Soy un guerrero’, dijo el querido Eusebio ‘Chato’ Grados, quien se encuentra internado en el hospital Almenara. “El viernes pasado vine al hospital por una infección peritoneal. Yo me hago diálisis peritoneal 4 veces al día y ahora (los médicos) están deteniendo la infección... me han sugerido hacerme una operación, quitarme la bolsa del estómago y hacer un tratamiento de hemodiálisis”, contó el cantante del ‘Pío pío’.

Bueno, usted ha ganado muchas ‘batallas’.

Por supuesto. Soy un guerrero, yo gano mis batallas. Tengo cáncer a la médula ósea y luché contra eso. Entonces quiero seguir viviendo por mi familia, mis hijos y por lo que me gusta hacer, que es el folclore, el arte y porque todavía soy joven no me resigno a irme al más allá.

¿Cuántos años tiene?

Tengo 66 y me debo al público.

Ahora que está internado se cuidará mucho más para no contagiarse del coronavirus .

Aquí en el Almenara a cada rato están haciendo la limpieza, todo el mundo anda con sus mascarillas, no hay contacto con otros enfermos y con esto del coronavirus han restringido las visitas. (M.C.)