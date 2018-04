‘Chato’ Grados cuenta que su salud se encuentra estable [FOTOS]

Eusebio ‘Chato’ Grados se siente mejor de salud, luego de superar una insuficiencia renal crónica que lo mantuvo internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Hipólito Unanue.



“Mi salud es estable por el momento, mis enfermedades son de mucho cuidado, pero lucharé para vivir el tiempo que pueda y estar feliz al lado de mi familia. Voy dos veces a la semana al hospital para hacerme mi chequeo, los médicos me dicen que mientras mantenga mi peso y la hemoglobina no baje, habrá ‘Chato’ Grados para rato”, mencionó ‘Chato’ Grados.



Asimismo, el cantante acaba de inaugurar el teatro de la cultura que lleva su nombre. “Siempre he dicho que los homenajes se tienen que hacer en vida, estoy muy feliz”, comentó ‘Chato’ Grados.