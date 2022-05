¡FUEGO! Rodrigo González compartió conversaciones de Vania Bludau y Mario Irivarren, donde se evidencia que la relación de ambos era “tóxica”, según las palabras del conductor de ‘Amor y Fuego’.

Uno de los chats que leyó en vivo dejó notar los comentarios homofóbicos de Vania Bludau. La modelo se molestó con su ahora expareja porque se fue a jugar vóley con uno de sus amigos gay.

“El colmo (…) Estás en tu casa de playa, estás con tu novia y de pronto recibes un mensaje de un amigo que es gay para que bajes a jugar vóley, y luego te escriben esto por mensaje”, señaló ‘Peluchín’.

Vania Bludau a Mario Irivarren: “No me gusta que me pares con cab..”

En el chat, Vania Bludau le recrimina a Mario Irivarren por irse a jugar vóley con su amigo. A continuación, la transcripción de Rodrigo González.

Vania: (...) Él te dice vamos y yo tengo que verte ahí sentada mientras coordinas con el cabr... Te encanta esa vaina. Más hombres...

Mario: ¿Qué te pasa? Estás enferma. Estoy yendo a jugar vóley. ¿Por qué malogras los fines de semana?

Vania: Si quieres vete a correr, pero ¿por qué con él? No me gusta que pares con cabr... y que te pulsean . O sea, yo no paro con hombres, ni con lecas que me quieren levantar

Mario: ¿Tú crees que a mí me importaría que pares con una lesbiana? ¿Qué clase de ridiculez es esa?

Vania: Que cagad... de pareja siempre, nada te importa nunca. Enferma no, y no es celos de él ni nada, es tu cerebro el de siempre.

TE PUEDE INTERESAR

Israel Dreyfus: ¿qué ha sido de su vida y qué hace hoy el exchico reality?

“Esto es Guerra” y los mejores momentos que dejó casting en Tarapoto | VIDEO

Martín Vizcarra y los románticos chats con Zully Pinchi que probarían infidelidad: “Eres mi bebito”