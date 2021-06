Apuesta por un triunfo. El ‘Checho’ Sergio Ibarra afirmó que Perú está en condiciones de superar a Venezuela y clasificar a los cuartos de final de la Copa América, después de la victoria ante Colombia y la buena reacción que mostró el equipo ante Ecuador. Asimismo, dice que no está sorprendido por el rendimiento de Gianluca Lapadula, pues así juega siempre en Italia.

“Me parece que después de los últimos partidos hay mucha confianza en el equipo y de la gente, y ante Venezuela tenemos que sacar esos tres puntos que necesitamos porque solo dependemos de nosotros mismos para clasificar a la siguiente ronda. Hemos visto que Perú está mejorando, está creciendo y vamos a ganar”, indica el ‘Checho’ Ibarra.

Muchos están ilusionados con lo mostrado por Gianluca Lapadula, ¿cuál es tu opinión?

Lapadula está convocado por algo, no solo por ser hijo de una peruana. Lo que él está haciendo con la selección, lo hace siempre en Italia, no sé por qué la gente se sorprende tanto. Lapadula es ese, la fuerza, la potencia, el que las lucha todas, y todas las veces que lo vi jugar en sus equipos hizo lo mismo. Y encima tiene gol, solo que aquí le ha costado un poco más. Pero sí me sorprendió su don de gente, jugadores como él necesita la selección, carismáticos, que atiende a la prensa, a los hinchas y muestra esos abrazos leales con el compañero.

Conforme con lo futbolístico...

Claro, es un luchador en la cancha, y eso contagia, nunca está parado, las pelea todas y por eso, Gareca lo trajo. De esos jugadores hay pocos en Perú, aquí el peruano es habilidoso, pícaro, atrevido, es rápido, técnico pero algo que es fundamental hoy en día es que tiene que contagiar más, que vayan y choquen, se enojen, que defiendan al compañero, que metan presión.

Tiene un plus Lapadula...

Claro, porque sumamos más cosas buenas al equipo. Paolo es diferente, es más picón, pero tiene más técnica, es mejor definidor, es exquisito, en el uno contra uno también es complicado Paolo. Y el día que Guerrero se recupere tendremos dos delanteros para preocupar a cualquiera.

NUEVA CANCIÓN PARA LA SELECCIÓN

Por otro lado, el cantautor Javier Castañón lanzó el tema ‘Perú, Perú, Perú', una canción festiva y pegajosa para alentar al equipo nacional que juega la Copa América y las Eliminatorias para clasificar a Qatar 2022.

“Vivimos momentos difíciles pero ni siquiera la pandemia nos quitará la sonrisa ni la fe en el triunfo. Está canción en tono de marcha invita a acompañar a la selección peruana destacando su ritmo y su toque, así como su garra y picardía”, enfatiza el cantante.