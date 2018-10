El exfutbolista Sergio Ibarra está agradecido con el público por el ‘boom’ del ‘ChechoChallenge’, original reto que ya se popularizó a través de Latina.



“Me siento muy feliz, el reto salió de la nada y se ha convertido en un éxito. Cuando salgo con la ‘patrona’ (su esposa) la gente me comenta y pide que lleve el reto a la calle, eso sería fabuloso”, comentó el ‘Checho’.



Llegaste a Latina para comentar los partidos del Mundial y ahora eres el protagonista de un magacín, ¿esperabas tanto protagonismo?

No, todo se dio poco a poco y me siento contento con todo eso. Llegué por el Mundial, luego pasé al bloque deportivo y ahí salió lo del ‘ChechoChallenge’ al retar a algunos compañeros del canal, se me ocurrió en el momento. Esto es algo familiar, para divertirse y reírse, es lo que me gusta hacer.



¿La televisión no te ha mareado?

Desde que llegué al Perú siempre he compartido con los hinchas, nos debemos a ellos y en la televisión también. Siempre tengo los pies en la tierra, disfruto cada momento de trabajo y familiar, no me marea nada, sigo siendo el mismo de siempre.



¿Sientes que has recuperado la popularidad de cuando eras un futbolista activo?

No lo veo de esa forma, cada carrera tiene su etapa, cuando era futbolista profesional lo disfruté mucho y los goles hacían que el hincha me quisiera. Ahora es otra faceta en un set de televisión, y gracias a Dios me siento querido por el público, yo les agradezco por todo eso.



Continúas en Latina en el 2019 o vuelves al fútbol como director técnico...

Tengo contrato hasta diciembre con Latina, no sé qué pasará. Pero siempre estoy viendo las oportunidades, si no sigo, buscaré la forma de dirigir, que es mi pasión.