El comentarista deportivo Sergio Ibarra retomó ayer la conducción del bloque deportivo en el noticiero Latina matinal, y rescató la buena vibra de sus nuevas compañeras Fátima Aguilar y Alicia Retto. Además, contó que estuvo de vacaciones por dos semanas en España junto a su familia.

“Acabo de reintegrarme al programa pues estuve de vacaciones y me di con la sorpresa de las nuevas conductoras, tanto Fátima Aguilar como Alicia Retto tienen muy buena vibra y nos estuvimos divirtiendo mucho en pantallas. Espero que ahora le vaya muy bien a Pedrito (Tenorio) y Lorena Álvarez, quienes se encuentran en otros horarios”, señaló Sergio Ibarra.

¿Te han dado una buena bienvenida?

De las mejores, las chicas son muy pilas y yo he llegado siempre para ponerle la alegría al bloque de deportes, hasta bailando, ja, ja. Yo todo el año estoy a full trabajando y en estas vacaciones decidí desconectarme del todo para poder disfrutar de la familia, y lo necesitaba.

Comentaste que estuviste en Barcelona...

Sí, viajé con la patrona (su esposa) para visitar a mi hijo y hemos tenido días muy buenos en familia. Aunque ha hecho mucho frío y lo he sufrido.

Ahora que te reencuentras con la realidad peruana, ¿qué opinas de los problemas que existen para la transmisión de los partidos de la Liga 1?

Pues como exfutbolista y comentarista deportivo no me parece justo, yo espero que haya un entendimiento entre todas las partes involucradas para que se vuelvan a transmitir los partidos, pues el que más afectado es el hincha, se sufre no pudiendo ver al equipo de tus amores.

Hace unos años estuviste conduciendo un programa de entretenimiento en Latina, ¿habrá oportunidad de una nueva experiencia?

Sí, eso fue una linda experiencia que compartí con Karen Schwarz hace unos años y bueno, si llega la propuesta para volver a hacer un programa que sea familiar y de sano entretenimiento, pues me gustaría. Por ahora estoy con la conducción del bloque deportivo y los domingos con un programa especial junto a Alan Diez, Koky González, Bruno Cavassa y los demás chicos.

SUFRIÓ CON TRIUNFO ARGENTINO

Hace unas semanas, la selección argentina levantó una nueva Copa del Mundo después de 36 años y en el estadio Luisail, Sergio Ibarra sufría ver como la ‘Albiceleste’ llegaba a una dramática definición por penales. Cuando Lionel Messi y compañía estaba definiendo su destino en los disparos de los doce pasos, El ‘Checho’ tomó esta impensada medida en el momento cumbre de la final.

El enviado especial por Latina a Qatar 2022 para cubrir todas las incidencias de la final se tocó de nervios y optó por ponerse de espaldas a la cancha y no ver la definición que empezó con Lionel Messi. Su compañero en la transmisión Paul Pérez, se encargó de contarle como ejecutaban cada uno de sus compatriotas, y los remates atajados por ‘Dibu’ Martínez.

Sergio Ibarra estaba al borde del infarto, pero toda su tensión se acabó cuando Gonzalo Montiel se encargaría de anotar el penal que le daba el título mundial a la selección argentina y el popular ‘Checho’ con la bandera albiceleste amarrada en su cuello pudo festejar ese título tan ansiado.

