Sergio ‘Checho’ Ibarra está preocupado por la salud de su esposa, quien recientemente fue operada, y también por su suegra, pues se quedó en Piura justo cuando el Gobierno decretó el aislamiento social obligatorio, el pasado 15 de marzo.

“Mi suegra está sola en Sullana, tenía consulta con su médico y justo salió lo del aislamiento. Encima a mi señora la han operado hace 10 días, una biopsia, y ahora tiene las defensas bajas. Ambas están en el grupo de población de alto riesgo por el coronavirus”, contó ‘Checho’.

Es realmente duro lo que me cuentas...

Ninguno de mis hijos sale, no los dejo, el único que sale a comprar soy yo, pero lo hago con toda la protección, si me vieran dirían que me voy a la Luna.

De otro lado, ¿vuelves este lunes al bloque deportivo de ‘90 matinal’?

Me dieron unos días de descanso hasta el domingo. Supuestamente tengo que regresar el lunes para llevarle a la gente la información de lo que pasa en el mundo del deporte durante esta cuarentena.

¿Irás al canal o lo harás desde casa?

Hay mucha gente que está haciendo los programas desde sus casas, todavía no me han dicho cómo será el tema. Creo que tendré que ir al canal, grabar el bloque y regresar. (F. López)