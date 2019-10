Checho Ibarra pagó apuesta, se cortó y tiñó el cabello de rojo | FOTOS

‘Checho’ Ibarra aseguró que se divirtió, junto a Edison Flores y Renato Tapia, durante el comercial que grabaron para una conocida entidad bancaria, donde tiene que raparse el cabello al estilo del futbolista chileno Arturo Vidal y teñirse de rojo.



‘Checho’, fuiste tendencia en redes sociales por tu nuevo look tras perder una apuesta con ‘Orejitas’ y Renato...

Sí, muchos me preguntaron si de verdad me había pintado el cabello ja, ja, ja. Me pareció una buena idea cuando me la propusieron, fue un trabajo fuerte porque teníamos que estar grabando y en maquillaje, pero me gustó muchísimo.

¿Te llegaste a cortar el cabello?

Tuve que cortarme bien chiquito el cabello, fue un poco complicado porque estoy en la televisión y doy el bloque deportivo en Latina, pero menos mal que salió bien.



¿Te teñiste de verdad el cabello?

Sí, un poquito, después me pusieron un poco de maquillaje para que se vea grande (el copete).

Te habrás ‘vacilado’ con Edison y Renato...

Yo ponía la cuota de humor, nos hemos reído. También había un respeto, los chicos me dijeron que seguían mi carrera futbolística. Son dos chicos jóvenes, talentosos y buenos.



No te hemos visto en el programa ‘Se pone bueno’, ¿qué pasó?

Ya no estoy grabando por un tema de salud con mi esposa (Rocío González).

¿Qué le pasó a tu esposa?

Hace tres años tuvo un tumor (cáncer), casi pierde la vida y resulta que ahora le están haciendo análisis pues, al parecer, ha recaído.



¿Con el mismo tema?

Da la impresión que sí. Gracias a Dios estamos unidos, somos una familia fuerte. (D. Bautista)