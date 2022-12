Regresa, pero admite que está cansado. Andrés Hurtado interactuó con su público en la edición de 17 de diciembre de ‘Sábado con Andrés’, el programa que conduce desde el año 2014 por Panamericana Televisión.

Durante su monólogo, el popular ‘Chibolín’ confirmó que su magazine sabatino regresa en el año 2023, pero fiel a su estilo, indicó que está cansado y que prefiere descansar.

Mientras hablaba con dos señoras del público expresó: “Ahora en el 2023 vuelvo recargado totalmente. Ojalá me muera para no volver, ya quiero descansar. Eso sí, mi ataúd dorado”.

“Nadie sabe si mañana vamos a vivir o no. Yo ya quisiera estirar la pata, estoy cansado ya. Quién va a ayudar?, ¡qué venga la Chola, pues acá! . La Chabuca”, expresó el conductor de televisión.

Andrés Hurtado confirma su permanencia en la TV en 2023

‘Chibolín’ confirma su permanencia en la TV en 2023. Video: Panamericana Televisión

Andrés Hurtado en shock al enterarse de que tiene COVID-19 por quinta vez y dice ser un extraterrestre

En medio del incremento de casos de COVID-19 por la quinta ola, el conductor Andrés Hurtado reveló este sábado que volvió a contagiarse con el coronavirus por quinta vez.

El presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” dijo que se mostró sorprendido al recibir el diagnóstico, pero afortunadamente los síntomas que presentó fueron leves.

“Les voy a confesar que por quinta vez en la historia del mundo soy el único que he tenido Covid-19 por quinta vez. Vengo de salir de un Covid nuevamente, cinco veces lo he tenido, gracias a Dios me dio leve porque estoy vacunado”, comentó el popular ‘Chibolín’.

