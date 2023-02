AÚN SE AMAN. José Luis Ríos, conocido como Chikiplum, y su esposa Katy Prado ‘Chikipluna’ decidieron reconciliarse ante los fuertes problemas que tuvieron como pareja. Durante una transmisión EN VIVO con ‘América Hoy’, ambos sellaron su amor con un romántico despertar desde un yate al mismo estilo que Titanic.

“Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida, si nos dejan nos van a vivir a un mundo nuevo, yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día... ”, inició cantando el polémico Chikiplum.

Al escucharlo, su pareja y madre de su hijo le pidió que se lance al mar como muestra de su amor, por lo que Chikiplum no lo pensó dos veces.

“Todos tenemos defectos y bueno de acá nosotros caminamos para adelante. Estoy un poco incómoda, pero Chikiplum tiene que hacer algún mérito . Siempre he tenido (acceso a su teléfono), yo lo veo”, dijo.

“ Por el amor a ella, a mi familia, por la estabilidad, porque trabajamos en común por mi hija ”, agregó Chikiplum.

CHIKIPLUM ARREMETIÓ CONTRA JANET BARBOZA

Chikiplum terminó totalmente incómodo luego que la conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, le echara sus ‘trapitos sucios’ en la cara sobre una presunta infidelidad a su pareja Katy Prado, conocida como Chikipluna. Tras esto, el personaje no se quedó callado y arremetió contra la popular ‘rulitos’.

“ Kathy ha sido buena porque después de lo que dijiste acá en el set, yo te hubiese hecho caminar sobre brasa ”, dijo la conductora del magazine matutino. Chikiplum no se controló y ‘atacó’.

“ Claro, por eso ella se llama Kathy Prado y usted se llama Janet Barboza . Son distintas, es la diferencia, se dejó entrever cosas que yo no había dicho, en ningún momento respondí nada. Se afirmó cosas que yo no dije. Yo no hablo del pasado, sino del presente y del futuro”, sentenció.